부안군, 내년까지 농기계임대료 50% 감면 연장

"농가 경영 부담 완화"

전북 부안군이 올해 말 종료 예정이었던 '농기계 임대료 50% 감면' 정책을 내년 연말까지 1년 더 연장한다.

부안군 청사 전경. 부안군 제공

24일 군에 따르면 이번 연장은 최근 농기계 임대사업 심의위원회를 열고, 농자재 가격 상승과 인건비 부담 등으로 어려움을 겪고 있는 지역 농가의 경영 부담을 완화하기 위해 추진됐다.

군은 현재 농기계 임대사업소 3개소에서 59종 1,019대의 농기계를 운영 중이며 올해는 약 7,000여 명의 농업인이 이번 감면 정책을 통해 총 1억 8,700만원의 혜택을 받은 것으로 집계됐다.

농기계 임대료는 구입 가격을 기준으로 산정된다. 1일 임대료 기준 구입가 100만 원 미만 기종은 5,000원부터 시작하며, 4,500만원 이상의 고가 장비도 최대 10만 5,000원의 저렴한 가격으로 이용할 수 있다.

특히 산불 예방 및 영농부산물 처리를 위한 '잔가지 파쇄기'는 기존과 동일하게 무상으로 임대한다.





김양녕 기술보급과장은 "농기계 임대료 감면 연장이 지역 농업인들이 저비용·고효율 농업 경영을 실천하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 농가의 경영 부담을 줄일 수 있는 다양한 지원책을 마련하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

