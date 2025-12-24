李대통령 "가습기살균제 피해는 '사회적 참사'…피해 온전히 보상"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"종합지원책 세워 피해 온전히 보상하겠다"

"피해자와 유가족께 머리숙여 애도와 위로"

"특별법 개정, 국회와 긴밀하게 협력해 추진"

이재명 대통령이 24일 가습기살균제 참사를 '사회적 참사'로 규정하고 피해자에 대한 종합지원대책을 세워 피해를 온전히 보상하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 24일 '가습기살균제 참사, 국가가 그 피해를 온전히 배상하겠다'는 제목의 페이스북 글을 통해 "많이 늦었다. 모든 피해자와 유가족들께 머리 숙여 애도와 위로를 전한다"며 정부는 가습기살균제 피해를 사회적 참사로 명확하게 하고 피해자 종합지원대책을 세워 피해를 온전히 배상하겠다"고 적었다.

이 대통령은 "1994년부터 아무런 의심 없이 사용해 온 가습기살균제가 사랑하는 가족의 건강과 생명을 앗아갈 줄 누구도 상상하지 못했다"며 "누적 피해 신고자는 8000명을 넘어섰고, 6000명의 피해가 인정됐다"고 언급했다.

그러면서 "2011년 원인이 밝혀지기까지 긴 시간이 걸렸고 그 이후에도 15년이라는 세월이 흘렀다"며 "아무도 책임지지 않는 현실에 얼마나 억울하고 참담하셨을지 감히 헤아리기조차 어렵다"고 덧붙였다.

피해자 종합지원대책은 맞춤형으로 지원할 방침이라고 밝혔다. 이 대통령은 "학생, 군 복무 중 청년, 직장인 등 각자의 자리에서 겪는 어려움을 세심히 살필 수 있도록 맞춤형 지원을 할 계획"이라며 "가습기살균제 특별법 개정 또한 국회와 긴밀하게 협력해 추진하겠다"고 했다.





이어 이 대통령은 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 가장 기본적인 책무"라며 "다시는 가습기살균제 피해와 같은 비극이 반복되지 않도록 제도와 관리 전반을 근본적으로 점검하겠다"고 약속했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

