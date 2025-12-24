동의대, 스포츠관광 공모전 최우수·장려상 한꺼번에

레저스포츠학과 전공 동아리 S-MASTER 2팀 수상
동의대학교 레저스포츠학과 전공동아리 S-MASTER가 지난 12월 19일 벡스코 컨벤션홀에서 열린 '제11회 스포츠관광 전국 대학생 아이디어 공모전'에서 최우수상과 장려상을 동시에 거머쥐었다.
이번 공모전은 한국스포츠관광학회가 주최했으며 '정부의 스포츠도시 및 해양레저도시 활성화 전략'을 주제로 전국 10개 대학 17개 팀이 참가해 치열한 경쟁을 펼쳤다.
레저스포츠학과 전공동아리 S-MASTER는 MILE RUN팀(김규리, 김다운, 권민상)이 '러닝 마일리지 기반 지역상권 상생 플랫폼'을 주제로 스포츠 활동과 지역경제를 연계한 정책 친화적 스포츠관광 모델을 제시해 최우수상에 선정됐다.
또 S-MASTER팀(박민정, 정지원, 성동현, 장지윤)은 'KTX 탄다고 가만히 있을 줄?'이라는 주제로 이동 과정에 e-sports 체험 요소를 접목한 융복합 관광 아이디어를 선보이며 장려상을 받았다.
지금 뜨는 뉴스
김종백 지도교수는 "노력한 학생들이 대외적으로 인정받아 무척 자랑스럽다"며 "학과 차원에서 다양한 비교과 프로그램 운영의 전문성을 강화하고 학생 참여를 더 체계적으로 확대해 나가겠다"고 힘줬다.
영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>