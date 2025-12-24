KGM, 정보 자산 디지털 서비스 안전 기반 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정보보호 관리체계(ISMS) 인증 획득

KG모빌리티(KGM)는 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 획득을 통해 안전한 디지털 서비스 기반을 마련했다고 24일 밝혔다.

KGM은 회사 공식 홈페이지와 인증 중고차 서비스, 온라인 스토어 등 대고객 서비스 부분을 비롯해 차량 전자제어 시스템 고도화를 위한 커넥티드카 서비스 등을 더욱 안전하게 운영할 수 있게 됐다.

아울러 강화된 정보보호 관리체계 운영을 위해 IT 인프라와 정보처리시스템에 대한 취약점 분석 및 위험평가 등 보안 수준 향상 활동과 내부 감사를 통해 관리체계가 효과적으로 작동할 수 있도록 지속 점검하고 이행 활동에 매진한다는 방침이다.

KGM은 2022년 KG 그룹 가족사로 편입되면서 그룹의 정보보호 강화 지침에 따라 거버넌스 강화 프로젝트를 추진해 내부 시스템 전반에 대한 보안 규정 재정립, 보안 관제 체계 개선, 임직원 보안 교육 확대, 개인정보 관리 체계 정비 등을 수행해 왔다.





KGM 관계자는 "회사의 정보 자산을 더욱 안전하게 보호할 수 있는 기틀을 마련했다"며 "중고차 거래 플랫폼 등 고객서비스와 커넥티드카 서비스의 보안관리체계 고도화로 고객에게 신뢰받는 기업으로 도약하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.





