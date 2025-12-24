전남 1인당 총생산 전국 4위·1인당 개인소득 8위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가데이터처 지난해 지역소득 발표

전남 GRDP 104조 전년비 5.2% 늘어

전남도청 전경

전남지역 2024년 '지역내총생산(GRDP)'이 크게 늘면서 '1인당 총생산'은 전국 4위, '1인당 개인소득'은 전국 8위를 달성한 것으로 나타났다.

전남도에 따르면 23일 국가데이터처(구 통계청)가 발표한 '2024년 기준 시·도 지역소득'을 분석한 결과 전남의 지역내총생산은 104조 원으로 2023년보다 5조 2,000억(5.2%)이 늘었다. 지역내총생산은 1년 동안 지역에서 새롭게 창출된 부가가치의 합을 의미한다.

전남의 1인당 총생산은 5,918만 원으로 전국 평균(4,948만 원)을 웃돌았으며, 전년보다 5.9% 증가해 전국 4위를 기록했다.

국가데이터처는 전남의 지역내총생산 증가 요인으로 제조업(6.4%)과 운수업(4.7%) 등 주요 산업 전반에서 생산성이 개선됐기 때문으로 분석했다.

전년도에 부진했던 석유화학산업의 일부 회복과 선박 수주 증가에 따른 조선업 개선, 수출 증가로 실적이 늘어난 수상운송업 등의 영향이 총생산 증가로 이어진 것으로 보인다.

총소득 중 가계 부분만 반영해 개인의 실제 소득수준과 가장 가까운 지표인 '1인당 개인소득'은 2024년 2,680만 원으로 전국 8위를 달성했다. GRDP 통계가 작성되고 처음으로 9위에 진입한 2022년 이후 지속해서 한 자릿수 순위를 유지하고 있다.

전남도는 지역에서 창출된 소득이 도내에 머물며 소비와 생활로 연결되도록 출생 기본소득과 만원 주택 등 인구 유입·정착 정책을 추진하는 한편, 수도권 공공기관과 공기업 유치, 향토기업 성장 지원을 함께 펼치고 있다.

그 결과 전남에서 외부로 유출되던 소득 규모는 2022년 32조 원에서 2024년 12조 원으로 감소한 것으로 나타났다.





윤진호 전남도 기획조정실장은 "국내외 경제 여건이 어려운 상황에서도 글로벌 AI 데이터센터와 인공태양 연구시설 유치 등 성과가 이어지고 있다"며 "앞으로도 성장잠재력이 높은 산업 육성과 일자리 창출을 통해 도민 소득수준을 높이는데 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

