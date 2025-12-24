경과원, 국제실험동물관리평가 완전인증 획득…24일 현판식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도경제과학진흥원이 24일 수원시 경기바이오센터에서 국제실험동물관리평가인증협회(AAALAC International) 완전 인증 획득을 기념해 현판식을 개최했다.

AAALAC International 인증은 실험동물의 관리와 사용 전반이 국제 가이드라인에 부합하는 지 여부를 종합적으로 평가해 부여하는 국제 기준 인증이다. 연구기관과 대학, 병원 등 실험동물 연구를 수행하는 기관을 대상으로 하며 세계 50여 개국 1000여 기관이 인증을 보유하고 있다.

경과원 바이오산업본부 실험동물실은 'Guide for the Care and Use of Laboratory Animals(NRC, 2011)' 기준을 충실히 반영한 운영 체계를 갖춰 완전 인증을 획득했다.

경과원은 이번 인증을 계기로 실험동물 관리 체계를 지속적으로 고도화하고, 전임상 연구와 국제 공동연구 수행에 필요한 연구 환경을 강화할 계획이다.





이종석 경과원 바이오산업본부장은 "이번 AAALAC International 완전 인증은 경과원이 국제 수준의 동물복지와 윤리적 연구 환경을 구축하기 위해 지속적으로 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 책임 있는 실험동물 관리 체계를 기반으로 전임상 연구 역량을 강화하고 경기도 바이오산업의 국제 경쟁력을 높이는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

