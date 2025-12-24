우리은행, 성수동 '우리WON픽 하우스' 팝업 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리은행이 서울 성수에 주택청약종합저축 체험형 팝업스토어 '우리WON픽 하우스'를 오는 30일까지 운영한다고 밝혔다.

'우리WON픽 하우스'는 주택청약의 전 과정을 한 번에 체험할 수 있는 공간이다. 연말 시즌에 맞춰 우리은행의 상징색인 '우리 딥 블루'를 활용해 블루 크리스마스 분위기로 꾸몄으며 방문객이 포토존에서 사진도 찍을 수 있다고 우리은행은 설명했다.

이번 팝업스토어는 콘텐츠 참여(저축)존, 소원빌기 콘텐츠(청약신청·당첨)존, 스탬프(분양권)존 등으로 운영된다. 방문객은 청약저축 가입부터 청약신청, 당첨까지 실제 주택청약 절차를 간접 체험하며 단계별 흐름을 자연스럽게 이해할 수 있다.

우리WON픽 하우스 전경. 우리은행

게임형 콘텐츠를 통해 주택청약상품과 청약예금·부금 전환제도를 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 구성하고 주택청약종합저축 바우처를 활용해 무료로 상품에 가입할 수 있도록 안내할 예정이다.

방문객은 팝업스토어 내 각 콘텐츠를 체험할 때마다 스탬프를 하나씩 적립할 수 있으며, 적립한 스탬프에 따라 경품 이벤트 참여 기회를 제공하여 우리은행 굿즈를 비롯해 크린랩과 콜라보한 특별한 굿즈도 받을 수 있다.





우리은행 관계자는 "주택청약종합저축은 내 집 마련을 위한 필수 금융상품이지만, 청약 제도가 어려워 활용을 잘 못 하거나 가입을 고민하는 경우가 많다"며 "이번 팝업스토어가 주택청약의 문턱을 낮추고 청년층이 쉽고 재미있게 내 집 마련을 준비할 수 있는 금융체험·교육의 장이 되기를 기대한다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

