16개 국공립대학 중 유일 1등급… 국립부경대, 국공립대 종합청렴도 평가 1위

국민권익위 종합청렴도 평가 결과

국립부경대학교(총장 배상훈)가 전국 16개 국공립대학 가운데 종합청렴도 평가에서 1위에 올랐다.

국립부경대는 국민권익위원회가 지난 23일 발표한 '2025년도 공공기관 종합청렴도 평가' 결과 전국 16개 국공립대학 가운데 유일하게 종합청렴도 1등급을 받았다고 24일 알렸다.

국립부경대는 국공립대학 평가가 없었던 2024년을 제외하고 2022년, 2023년 평가에 이어 연속으로 종합청렴도 1등급을 받아 청렴 문화와 청렴 의지 확산 노력을 인정받고 있다.

국립부경대는 외부 관계자와 내부 구성원을 대상으로 설문 조사한 청렴 체감도, 기관의 청렴 노력도, 부패 실태 등 모든 부문에서 우수한 평가를 받았다.

계약 영역과 연구 및 행정 등 청렴체감도에서 가장 높은 1등급을 단독으로 기록하는 등 주요 평가 영역 전반에서 최고 수준의 성적을 거뒀다.





국민권익위원회는 올해 709개 공공기관을 대상으로 종합청렴도 평가를 진행했으며 신입생 모집정원 2500명 이상의 16개 국공립대학을 대상으로 별도 모형을 적용해 평가했다.

국립부경대 대학본부.

