"국내 증시, 산타 랠리 효과 약해…대신 1월 효과가 있다"

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"美 증시 산타 랠리 확률은 76%"

"산타 랠리는 선별적…과한 기대 금물"

김대호 글로벌이코노믹 연구소장은 연말 증시 강세장을 뜻하는 '산타 랠리'가 올 가능성이 높다면서도, 종목에 따른 변동성은 커질 수 있다고 주의를 당부했다.

김 연구소장은 24일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "1950년부터 미국 증시 변화를 조사해 보니 연말에 주가가 오를 확률은 76%였고, 올랐을 경우 평균 1.3% 상승률을 보였다"고 밝혔다.

미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 거래장에서 트레이더들이 업무를 보고 있다. UPI연합뉴스

다만 김 연구소장은 "산타 랠리는 선별적이다. 즉 종목에 따라 결과는 천차만별이기 때문에 과도한 기대감은 금물"이라고 덧붙였다. 이어 "미국에선 주식에 투자해 수익이 날 경우 양도소득세를 내고 손해를 보면 세금을 덜어준다. 연말에 세금을 적게 내려면 그동안 손해 본 종목을 빨리 처분해야 한다는 것"이라며 "이 때문에 투자자들은 손실 본 불량 종목을 팔고, 판 돈으로 우량 종목을 산다"고 설명했다.

그러면서 "주식 투자자라면 산타 랠리가 올지 말지에 집중하는 게 아니라, 연말 강세를 보이는 우량 종목을 잘 보고 다음 해 판단 기준으로 삼아야 할 것"이라며 "이 교훈이 산타 랠리이지, 올해 산타 랠리로 주가가 오르냐 아니냐는 중요치 않다"고 강조했다.

김 연구소장은 "국내 증시의 경우 산타 랠리 효과는 약하다. 한국에는 대신 1월 효과가 있다"며 "기업 법인세 때문에 연말에 (주식을) 팔고 1월에 다시 사 모으기에 미국과 패턴이 다르다. 산타 랠리가 어떤 선물을 가져올지 우리가 예단할 수는 없으니 기다려 볼 필요가 있다는 것"이라고 제언했다.

한편 23일(현지시간) 미 뉴욕 증시 3대 지수는 일제히 상승 마감했다. 우량주 중심인 다우지수는 0.16% 상승한 4만8442.41로 마감했고, 대형주 중심인 S&P500지수는 0.46% 오른 6909.79로 사상 최대치를 경신했다. 기술주 중심인 나스닥지수는 0.57% 올라 2만3561.844로 거래를 마쳤다.

이날도 AI 관련 종목이 상승을 주도했다. 엔비디아 주가는 3.01% 뛰었고, 브로드컴은 2.3% 상승해 강세를 보였다. 빅테크인 알파벳은 1.48% 메타는 0.52%, 마이크로소프트는 0.4% 올랐다.





한편 뉴욕 증시는 성탄절 이브인 24일 오후 1시에 조기 폐장하고, 성탄절은 휴장한다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

