포항서 발견한 고래화석·결핵체, 천연기념물 지정

고래화석, 국내서 보기 드문 완형 화석

결핵체는 희소성과 심미적 가치 높아

포항에서 발견된 신생대 두호층 고래화석과 결핵체가 천연기념물로 관리된다.

국가유산청은 '포항 신생대 두호층 고래화석'과 '포항 신생대 두호층 결핵체'를 천연기념물로 지정했다고 24일 밝혔다.

고래화석은 2008년 포항시 장량택지개발지구 공사 현장에서 발견됐다. 신생대 제3기(신진기) 두호층 퇴적암 내에서 한 개체가 온전한 형태로 보존돼 있었다.

국내에서 보기 드문 완형 화석으로, 국내 신생대 고래화석 중 가장 크다. 우리나라에서 처음 확인된 수염고래아목(Mysticetes) 화석이기도 하다. 현재 대전 천연기념물센터 수장고에 보관 중이다.

함께 지정된 결핵체는 2019년 포항시 우현동 아파트 건설 현장에서 발견된 표본 두 건이다. 크기가 크고 형태가 온전해 희소성과 심미적 가치가 높다.

결핵체는 퇴적물 입자 사이에 광물이 침전해 생기는 단단한 덩어리로, 당시 지질 환경을 추정하는 데 중요한 단서로 사용된다.





국가유산청 관계자는 "두 유산 모두 학술적·자연사적 가치가 높아 보존할 필요가 있다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

