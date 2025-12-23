엔켐, 중국 배터리 소재업체에 599억원 출자…지분율 100%

코스닥 상장사 엔켐은 중국의 리튬 배터리 신소재 연구개발, 전해액 및 전해질(첨가제) 제조 업체(Shidai Sikang New Materials)에 약 599억원을 출자한다고 23일 공시했다.





출자 후 지분율은 100%가 된다.





