춘천시-대학 손잡고 지역 위기 넘는다…‘대학도시 춘천 포럼’ 개최

춘천시, 지역 현안 해결 모델 본격화

인구 감소·경제 위기 대응 최종 8개 연구과제 성과 공유

강원도 춘천시와 강원대, 한림대가 23일 지역 인구 감소와 경제 위기 등 주요 현안을 주제로 한 연구 성과를 한자리에 모았다.

2025 대학도시 춘천 포럼. 춘천시 제공

춘천시 대학협력협의회는 이날 강원대 60주년기념관에서 2025 대학도시 춘천 포럼을 개최했다. 대학협력협의회는 춘천시와 강원대, 한림대로 구성돼 시가 지향하는 최고의 대학도시 조성을 위해 지난 2021년부터 지역발전 정책연구 사업을 진행하고 있다.

춘천시는 앞서 대학협력협의회를 통해 총 55개 연구과제를 대상으로 2단계 평가를 거쳐 최종 8개 과제를 선정했다. 선정 과제는 강원대 4건, 한림대 4건으로 구성된 가운데 강원대 김익현 교수는 '춘천시 방위산업 전문인력 양성 및 지역산업 연계 연구', 안종화 교수는 '시민·기술·제도 연계를 통한 깨끗한 춘천 실현: 지역맞춤형 자원순환 정책 연구'를 발표했다. 한림대 김용근 교수는 '춘천 Station C와 연계된 글로벌 임팩트 창업캠프 Hub 구축 연구'를, 이상덕 교수는 '통합 돌봄 수요 확대에 따른 인력 수급 불균형 완화 방안'을 설명했다.

시는 이번 연구개발 사업을 통해 대학과 지역이 함께 지역 문제를 진단하고 실질적인 정책 대안을 도출하는 대학협력 기반 지역문제 해결 모델을 본격화한다는 방침이다.





이재경 교육도시과장은 "지역의 문제를 대학과 함께 발굴하고 해결방안을 함께 고민해볼 수 있는 시간이었다"며 "춘천시가 최고의 대학도시가 될 수 있도록 대학과의 협력에 더욱 힘쓰겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

