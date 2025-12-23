해남군, 청렴도 평가 '1등급' 달성…역대 최초

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민선 7~8기 '공평·공정·공개' 군정 운영 결실

청렴 체감도 전국 평균 상회…군민 공감대 확산

전남 해남군은 국민권익위원회가 실시한 '2025년 공공기관 종합청렴도 평가'에서 최고 등급인 1등급을 달성했다고 23일 밝혔다. 2002년 공공기관 청렴도 평가가 시행된 이후 해남군이 종합청렴도 1등급을 받은 것은 이번이 처음이다.

해남군은 국민권익위원회가 실시한 '2025년 공공기관 종합청렴도 평가'에서 최고 등급인 1등급을 달성했다. 해남군 제공

AD

국민권익위원회는 매년 중앙행정기관과 지방자치단체, 공공기관 등 721개 기관을 대상으로 청렴 시책 추진 실적을 반영한 청렴 노력 도와 민원인 설문조사 결과인 청렴 체감도, 공직자의 비위·부패행위 발생에 따른 감점 등을 종합해 종합청렴도를 산정한다.

해남군은 특히 외부 민원인을 대상으로 한 무작위 설문조사에서 전국 평균을 크게 웃도는 성적을 거두며 청렴 군정에 대한 군민 공감대가 폭넓게 확산된 것으로 나타났다.

군은 부정청탁금지법 위반 시 원스트라이크 아웃제 운영과 보조사업자 대상 부패행위 신고 방법을 안내하는 '청렴한 페이지' 운영 등이 실질적인 효과를 낸 것으로 분석했다.

아울러 명절 청렴 캠페인과 청렴 붐업(boom-up) 운동, 전 공직자 청렴 서약식 등을 통해 청렴 메시지를 지속해서 확산하는 한편 청렴 골든벨, 청렴 라이브 콘서트, 청렴 뮤지컬 등 참여형 청렴 교육을 추진해 주민과 공직자가 함께하는 청렴 시책을 이어왔다.





AD

군 관계자는 "1등급 달성은 공직자들의 노력뿐 아니라 청렴 행정에 공감하고 동참해 준 군민 모두가 함께 이룬 성과"라며 "앞으로도 청렴이 행정 전반에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 지속적인 노력을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>