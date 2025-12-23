정기선 HD현대 회장, 울산서 MZ 직원들과 조직문화 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

HD현대중공업 인재교육원에서

'하이파이브 데이' 진행…170여명 참석

4시간여 질답 나누며 조직문화 개선 방향 논의

정기선 HD현대 회장이 울산 사업장에서 MZ세대(1980년대~2000년대 출생) 직원들과 만나 조직문화 개선과 관련한 의견을 나눴다.

HD현대는 23일 정 회장이 울산 HD현대중공업 인재교육원에서 '하이파이브 데이(HI-5 DAY)'를 열고 계열사 젊은 직원들과 간담회를 진행했다고 밝혔다. 행사에는 HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대건설기계, HD현대일렉트릭 등 계열사의 '체인지 에이전트(CA)' 97명을 포함해 총 170여 명이 참석했다. CA는 팀장급 리더와 함께 조직문화 관점에서 변화 활동을 제안하고 주도하는 내부 구성원이다.

하이파이브 데이는 최고경영진과 CA들이 직접 만나 기업문화와 조직 운영 전반에 대한 의견을 공유하는 자리다. 간담회는 우수 현장 개선 사례를 공유하거나 정 회장과 참석자들이 자유롭게 질문을 주고받는 방식으로 약 4시간 동안 진행됐다. 참석자들은 HD현대 조직문화의 장단점, '일을 잘하는 직원'의 기준, 지속 성장을 위한 조직문화 방향 등을 주제로 의견을 제시했다.

정 회장은 이 자리에서 HD현대의 실행력과 추진력을 언급하며 '구성원 간 소통과 의견 교환의 중요성'에 대해 설명했다. 또 CA들에게 입사 이후 가장 성장했다고 느낀 시점과 구성원들이 주도적으로 도전할 수 있는 조직을 만들기 위해 필요한 요소 등을 질문했다.





정 회장은 회장 취임 이후 여러 차례 생산 현장과 사업장을 직접 방문했다. 지난달에는 청주 HD현대일렉트릭 배전 캠퍼스 건설 현장과 충북 음성 HD현대에너지솔루션, HD현대건설기계 사업장을 찾았고, 이달 초에는 HD현대 글로벌 연구·개발(R&D) 센터에서 임직원들과 김장 나눔 봉사 활동에 참여했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

