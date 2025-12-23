[비트코인 지금]두나무, 가상자산사업자 면허 '갱신'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가상자산거래소 업비트를 운영하는 두나무의 가상자산사업자(VASP) 면허가 갱신됐다.

23일 가상자산 업계에 따르면 금융정보분석원(FIU)은 두나무가 제출한 VASP 면허 갱신 신고 수리증을 이날 교부했다.

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)에 따르면 가상자산사업자는 3년마다 사업자 신고를 갱신해야 한다.

두나무는 2021년 가상자산사업자로 금융당국에 처음 신고했다. 지난해 갱신 기한이 도래해 올해 8월 신청서를 제출했다.

FIU는 이후 현장검사 과정에서 두나무가 고객확인의무 등 특금법을 위반한 혐의 사례를 대거 발견했다.

FIU는 지난 2월 두나무에 영업 일부 정지 3개월과 대표이사 문책 경고 등 제재를 통보했다. 하지만 두나무는 이에 불복해 취소 소송을 제기한 상태다.

FIU는 제재심 등을 거쳐 올해 11월 두나무에 과태료 352억원 부과를 결정했다. 이어 과태료 처분 등 제재 절차가 마무리 단계에 접어들면서 사업자 갱신 신고가 1년4개월 만에 수리됐다.

업비트 외에도 코빗, 빗썸, 코인원, 고팍스 등 주요 가상자산 거래소 운영사들도 가상자산사업자 갱신을 당국에 신청한 상태다. 두나무는 이들 중 처음으로 면허를 갱신받은 것이다.





두나무는 "특금법에서 정한 의무를 충실히 이행하고, 자금세탁방지 등을 강화해 더욱 안전하고 신뢰할 수 있는 디지털 자산 투자 환경을 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

