의정부 송산3동, 생태·복지·교통 아우르는 ‘생활밀착형 거점’으로 도약

[기획]의정부시, ‘우리동네 정책로드맵’ 송산3동편 발표

자연·돌봄·교통의 완벽한 조화, 송산3동 리부트(Re-boot)

민락천 생태축부터 24시간 돌봄·고산지구 연결 도로까지

24시간 돌봄·노인 카페까지…전 세대 아우르는 복지 허브로

민락천 ‘감성 쉼터’와 ‘맥주 축제’…송산3동, 쉼과 활력 공존

경기 의정부시(시장 김동근)가 시민들의 생활 편의와 지역 가치를 높이기 위한 '우리동네 정책로드맵' 송산3동편을 23일 발표했다. 이번 로드맵은 민락천 중심의 생태축 조성, 공공시설의 주민 친화적 재구성, 생활권 확장을 위한 교통 인프라 확충이 골자다.

의정부시, 우리동네 정책로드맵 ‘송산3동편’. 의정부시 제공

민락천·송산사지로 잇는 생활 생태축…자연과 일상이 맞닿은 송산3동

송산3동은 민락천을 중심으로 시민들이 일상 속에서 휴식할 수 있는 공간이 대폭 늘어난다. 시는 최근 민락동 녹지대에 200m 규모의 '감성쉼터'를 조성, 오솔길과 벤치 등을 배치해 계절의 변화를 즐길 수 있도록 했다

시는 최근 민락천 인근 녹지대(민락동 820-6번지)에 총 200m 규모의 오솔길과 쉼터로 이뤄진 '감성쉼터'를 조성했다. 흙길과 사고석 경계를 활용한 산책로를 따라 테이블과 벤치, 그네의자 등 휴식 시설을 배치하고, 에메랄드그린과 벚나무, 목수국 등 다양한 수목을 식재해 계절마다 변화하는 자연의 풍경을 느낄 수 있도록 했다.

이 공간은 지난 6월 조성한 민락천변 쌈지공원(민락동 776-9번지)과 연계돼, 오솔길을 따라 걷고 머물 수 있는 생활형 녹지로 활용되고 있다.

민락천 녹지대 감성쉼터. 의정부시 제공

민락천 산책로변(민락동 886 일원)에는 지난해 무궁화 300여 본을 심은 '무궁화동산'을 조성했다. 산림청 공모사업을 통해 총 3570㎡ 규모로 조성된 이 공간에는 안내판과 수목 표지판을 설치해 산책과 함께 나라꽃의 의미를 자연스럽게 접할 수 있도록 했다.

민락천 궁촌교 하부 공간은 2023년 공연 관람석과 미디어아트를 갖춘 문화쉼터로 조성돼, 하천 공간을 주민이 머물며 문화를 즐기는 생활 공간으로 재구성했다.

이와 함께 '송산사지 근린공원'은 역사와 정원 문화가 공존하는 공간으로 자리하고 있다. 1977년 경기도 기념물로 지정된 이곳에는 전통정원 양식의 한국정원이 조성돼 있으며, 연못과 수경시설, 산책로 등이 어우러진 공간으로 시민들이 고즈넉한 분위기 속에서 휴식을 즐길 수 있다.

특히 정원 내 정자인 낙양원과 명풍원에는 지난해 각각 '무심정(無心亭)'과 '송산각(松山閣)' 현판을 지역 예술인 재능기부로 제작·게시해 한국정원의 정체성을 더했다. 올해는 녹지형 주차장을 조성하고, '송산사지 별을 품은 요가' 프로그램을 운영하는 등 생활형 생태 공간으로 활용 폭을 넓히고 있다.

민락천변 무궁화동산. 의정부시 제공

공유공간과 돌봄이 일상으로…열린 공공시설로 바뀐 송산3동

송산3동 행정복지센터는 공공복합청사 1층 공실을 주민 공유공간과 노인일자리 카페로 재구성해, 행정시설의 생활권 활용도를 높이고 있다.

해당 공간은 주민들이 자유롭게 머물며 소통할 수 있는 공유공간과 어르신의 사회 참여를 지원하는 노인일자리 카페가 함께 운영되는 생활 거점으로 조성됐다. 올해 12월부터 시범 운영에 들어갔으며, 운영 과정에서 수렴한 주민 의견을 바탕으로 이용 편의성을 높이기 위한 보완 사항을 검토하고 있다. 시는 2026년부터 보다 안정적인 운영 체계를 마련해 본격 운영에 들어갈 계획이다.

아이 돌봄 인프라도 강화되고 있다. 민락동에서는 올해 3월부터 6개월 이상 취학 전 영유아를 대상으로 '언제나 어린이집'을 운영하며, 야간·주말·휴일 등 긴급 상황에도 안심하고 아이를 맡길 수 있는 돌봄 체계를 구축했다.

24시간 365일 운영을 원칙으로 하되, 일부 공휴일(1월 1일, 설날·추석 당일, 부처님 오신날, 성탄절)을 제외하고 상시 이용이 가능해 맞벌이 가정의 양육 부담을 덜어주는 생활 밀착형 돌봄망으로 자리 잡고 있다.

생활체육과 보육 기능을 결합한 복합시설도 문을 열었다. 지난해 12월 민락로 273에 개관한 '민락국민체육센터'와 '의정부시육아종합지원센터'는 지하 1층, 지상 4층 규모로 조성돼 수영장과 다목적체육관, 장난감도서관, 시간제 보육실 등 다양한 생활시설을 갖췄다.

체육과 보육을 한 공간에서 동시에 제공하는 복합 모델로, 아이부터 성인까지 세대가 함께 이용하는 도심 생활 거점으로 기능하고 있다.

송산사지 근린공원. 의정부시 제공

머무르고 즐기며 확장되는 생활권…송산3동의 체류·활력·미래 인프라

송산3동에는 주민이 머무르며 교류하고, 지역에 활력을 더하는 생활 인프라가 차근차근 확충되고 있다. 행정시설 앞 유휴공간부터 하천변, 상권, 교통 인프라까지 이어지는 변화는 송산3동의 생활 반경을 넓히고 있다.

송산3동 행정복지센터 앞 녹지대에는 주민 제안으로 추진된 '민락 두물머리 쉼터'가 조성돼 올해 5월부터 시민에게 개방됐다. 약 200㎡ 규모의 목재 데크와 잔디마당으로 구성된 이 공간에는 원형 테이블과 의자, 보행로 정비, 조명 이설 등을 통해 접근성과 이용 편의가 개선됐다. 조성 이후 산책 중 휴식과 이웃 간 소통 공간으로 활용되는 것은 물론, 소규모 버스킹과 문화 활동이 이어지며 주민 일상 속 열린 쉼터로 자리 잡고 있다.

지역 상권을 중심으로 한 '민락맥주축제' 역시 송산3동 생활권에 활력을 더하고 있다. 2022년부터 개최돼 올해 4회째를 맞은 이 축제는 음악 공연과 체험 프로그램, 플리마켓 등이 어우러진 행사로 성장하며, 지역 상권과 시민이 함께 만드는 대표적인 생활형 축제로 자리 잡았다. 축제 기간에는 인근 지역에서도 방문객이 이어지며, 도심 체류형 상권의 가능성을 보여주고 있다.

반려동물과 함께하는 여가 공간도 마련됐다. 올해 민락1저류지 내에는 관내 최초의 고정식 반려견 놀이터인 '송산 반려견 놀이터'를 조성했다. 약 752㎡ 규모로 소형견과 대형견을 분리한 공간과 이중 출입문, 안전 펜스 등을 갖췄다. 이 공간은 반려견의 운동과 사회성 증진은 물론, 반려인 간 자연스러운 교류가 이뤄지는 생활 공간으로 활용되고 있다.

민락맥주축제. 의정부시 제공

이와 함께 민락2·고산지구의 만성적인 교통 불편을 해소하기 위한 '민락 톨게이트 우회도로 개설사업'도 추진 중이다. 민락동 910번지 일원에서 고산지구로 이어지는 연장 320m 규모의 도로를 개설해, 부용산으로 단절됐던 생활권 연결을 개선할 계획이다.

의정부시 관계자는 "우리동네 정책로드맵은 시민들이 체감할 수 있는 지역별 변화를 체계적으로 정리한 소통의 결과물"이라며 "송산3동이 자연과 복지, 활기찬 상권이 어우러진 살기 좋은 동네로 거듭날 수 있도록 차질 없이 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.





한편, '우리동네 정책로드맵'은 15개 동별 정책과 현안을 체계적으로 정리해 시민 생활의 변화를 공유하고, 주민과의 소통을 강화하기 위한 기획이다. 다음 회차로는 자금동의 정책 로드맵을 발표할 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

