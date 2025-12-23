李대통령 "생중계 업무보고로 투명성·책임성 높아져"…"후임 해수부 장관도 부산서"

"공직자, 국민 늘 두려워해야"

"국민 집단 지성은 언제나 가장 현명"

"해수부 부산 이전은 균형발전 중대 계기"

이재명 대통령이 생중계 방식으로 진행된 부처별 업무보고와 관련해 "공직자는 주권자인 국민을 늘 두려워해야 하고 국민의 집단 지성은 언제나 가장 현명한 답을 찾아낸다는 점을 깊이 인식해야 한다"고 강조했다. 이 대통령은 이날 해양수산부 업무보고를 끝으로 취임 이후 첫 업무보고를 종료한다. 또 해수부 부산 이전은 국토 균형발전과 부산 도약의 중대한 계기가 될 것이라고 강조하면서, 후임 장관도 가급적이면 부산에서 인재를 구하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

이 대통령은 23일 개청식을 갖는 부산 해양수산부 청사에서 국무회의를 주재하고 "사상 최초로 진행된 생중계 업무보고를 통해 국정 운영의 투명성과 책임성이 높아지고, 국민 여러분의 주권 의식도 내실 있게 다져졌다고 생각한다"면서 이같이 언급했다. 특히 이 대통령은 "일부 부처의 미흡한 보고를 국민이 댓글을 통해 실시간으로 지적하고 바로잡은 사례가 많았다"며 "저도 알지 못하던 새로운 지적사항이나 문제 제기를 요청한 경우도 있었다"고 했다.

그러면서 국민들의 집단지성은 재차 높이 평가했다. 이 대통령은 "국민의 집단 지성은 뛰어나고 성숙하다"며 "국민 여러분의 집단지성이 뛰어난 정치 평론가나 정치 지도자보다 훨씬 높다고 생각한다"고 말했다. 이어 "국민의 뜻을 국정 전반에 일상적으로 반영하는 게 지금의 시대정신이고, 국민주권이 나아가야 할 길"이라며 "각 부처는 앞으로 정책 수립, 집행, 결과 평가 등 전 과정을 투명하게 공개하고 끊임없이 국민의 의견을 구하는 자세가 필요하다"고 강조했다.

아울러 이 대통령은 해수부 부산 이전과 관련해 국토 균형발전의 중대한 계기가 될 것이라고 밝혔다. 이 대통령은 "연내에 해수부를 부산으로 이전하자고 말씀을 드렸는데, 부산 시민과의 약속을 지키게 됐다"며 "쉽지 않은 여건에도 이전을 차질 없이 수행해 준 해수부 직원과 도움을 준 부산 시민께 깊이 감사드린다"고 말했다.

부산을 동북아의 대표적인 경제·산업·물류 중심도시로 발돋움하도록 지원하겠다는 계획도 내놨다. 이 대통령은 "모든 재정, 행정 지원을 아끼지 않겠다"며 "항만시설 확충, 고부가가치 서비스 제공, 지역사업 성장을 지원해 부산과 동남권을 북극항로 시대를 선도하는 주인공으로 만들겠다"고 말했다. 그러면서 "가덕신공항 사업의 본궤도 안착, 부산 지역 K문화·K관광 등 인프라 확충도 서두르겠다"고 덧붙였다.





한편 통일교 금품 수수 의혹으로 낙마한 전재수 전 해수부 장관과 관련해 "아쉽게도 지금 해수부 장관이 공석인데, 후임 장관도 가급적 부산 지역에서 인재를 구하기 위해 노력하고 있다"고 했다.





