지난해 청년층 소득 3.2% 증가 '역대 최저'

청년층 연간 평균 소득 3045만원
대출 중앙값 3665만원…1.3%↓
취업자 비중 0.3%P 줄어 56.4%
지난해 청년층의 연간 평균 소득이 3.2% 늘어나는 데 그치며 역대 최저 증가율을 기록했다. 청년 취업자 비중은 줄었고, 대출받기 어려운 환경이 조성되면서 청년층의 대출 중앙값도 2년 연속 감소세였다.
국가데이터처가 23일 발표한 '2024년 생애단계별 행정통계 결과'를 보면 지난해 청년층(15~39세) 인구는 총인구의 28.9%(1440만명)였다. 중장년층(40~64세)과 노년층(65세 이상)은 40.3%(2003만1000명), 20.1%(1000만명)였다. 노년층 인구가 1000만명을 넘기며 비중이 20%를 돌파한 것은 이번이 처음이다.
청년층 인구는 전년 대비 1.6%(22만9000명) 줄었다. 중장년층도 0.7%(14만7000명) 감소했다. 반면 고령화 추세가 이어지면서 노년층 인구는 5.3%(50만4000명) 늘어난 것으로 나타났다.
지난해 등록 취업자 비중은 청년층이 56.4%(812만7000명), 중장년층은 67.9%(1360만6000명), 노년층은 34.3%(343만4000명)를 기록했다. 청년층이 0.3%포인트 낮아진 것과 달리 중장년층과 노년층은 0.3%포인트, 1.4%포인트 올랐다.
2023년 미취업자였지만 지난해 등록 취업자로 변동된 신규 취업자의 산업별 비중을 보면 청년층의 경우 숙박·음식점업(19.1%) 비중이 가장 높았다. 제조업(15.7%)이 뒤를 이었다.
중장년층과 노년층은 보건·사회복지업에서 가장 높았는데, 각각 16.2%, 34.8%였다. 중장년층의 경우 건설업(15.4%)이 두 번째로 높은 비중을 차지했다. 노년층의 경우 뒤로 협회·기타서비스업(14.1%)이 이름을 올렸다.
연간 평균 소득(근로 및 사업 소득)은 중장년층(4456만원)이 청년층(3045만원)의 1.5배였다. 노년층(1973만원)보다는 2.3배였다. 청년층 소득은 전년(2950만원)보다 3.2% 늘었는데, 이는 2020년 관련 통계 작성 이후 최저 증가율이다.
대출 잔액 중앙값은 중장년층(6300만원)이 청년층(3665만원)의 1.7배, 노년층(3500만원)의 1.8배였다. 청년층의 경우 전년(3712만원)보다 대출 잔액 중앙값이 1.3% 줄면서 2년 연속 마이너스 흐름을 보였다.
데이터처 관계자는 "청년층이 대출을 받기 어려운 환경이라는 의미"라며 "정책적으로 대출을 줄이는 데다 환경이 좋지 않은 점이 영향을 미쳤을 것"이라고 설명했다.
청년층의 11.5%(165만명)는 주택을 소유했다. 중장년층은 45.5%(911만4000명), 노년층은 46.3%(463만1000명)가 주택을 갖고 있었다. 전년과 비교하면 청년층 비중은 같았고 중장년층과 노년층은 0.6%포인트, 1.0%포인트 올랐다.
청년층의 사망 원인 1위는 고의적 자해(자살)로 비중은 48.3%에 달했다. 악성 신생물(암) 비중은 13.3%였다. 중장년층 사망은 주로 악성 신생물(34.7%)과 고의적 자해(12.6%)로 인해 발생했다. 노년층도 악성 신생물(23.2%) 비중이 가장 높았다.
생애단계별 행정통계는 청년층, 중장년층, 노년층의 경제, 사회 특성을 종합적으로 파악해 생애단계별 정책 수립과 연구 등을 지원하는 데 쓰인다. 매년 11월 1일 기준 국내에 상주하는 15세 이상 내국인과 그 내국인을 포함하는 일반 가구가 대상이다.
세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
