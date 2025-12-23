한국인, 부유한 나라보다 민주주의 성숙한 나라 원한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문체부 '2025 한국인 의식·가치관 조사' 결과 공개

'민주주의 성숙한 나라' 처음으로 국가 미래상 1위

문화체육관광부 '한국인의 의식·가치관 조사'에서 우리 국민들이 처음으로 '경제적으로 부유한 나라'보다 '민주주의가 성숙한 나라'를 원한다는 결과가 나왔다. 지난해 12월3일 비상계엄 사태로 민주주의에 대한 국민적 열망이 더 커진 때문으로 풀이된다.

문화체육관광부가 케이스탯리서치에 의뢰해 전국 남녀 6180명을 대상으로 진행한 '2025년 한국인의 의식·가치관 조사' 결과를 23일 발표했다. 이 조사는 1996년에 처음 시작했으며, 2013년부터는 3년마다 실시해 올해로 9번째를 맞았다.

조사 결과 국민이 희망하는 우리나라 미래상에 대해 '민주주의가 성숙한 나라(31.9%)'가 '경제적으로 부유한 나라(28.2%)'를 앞질렀다. 1996년 첫 조사 이래 우리나라 미래상 1위는 항상 경제적으로 부유한 나라였는데 이번에 처음으로 민주주의가 성숙한 나라가 1위에 올랐다.

문체부는 "이번 조사에서 가장 두드러진 점은 국민이 가장 희망하는 미래 우리나라의 모습으로 '민주주의가 성숙한 나라'를 선탁했다는 사실"이라며 "이는 최근 민주주의 위기를 경험하면서 성숙한 민주주의의 중요성에 대해 느낀 절실함에서 비롯된 것으로 보인다"고 풀이했다.

우리나라 민주주의 수준이 높다고 답한 국민은 46.9%로 낮다(21.8%)고 답한 국민보다 두 배 이상 많았다.

자신이 경제적으로 중산층 이상이라고 답한 국민은 2022년 조사 때보다 18.1%포인트 상승한 것으로 확인됐다. 우리 국민 43.7%는 자신이 '중산층'이라고 응답했고 '중산층보다 높다'는 응답도 16.8%로 조사돼 국민 60.5%는 자신이 '중산층 이상'이라고 인식하는 것으로 나타났다. 2022년 조사 때는 '중산층'이라는 답변이 36.1%, '중산층보다 높다'는 답변이 6.3%였다.

반면 2022년 대비 우리 국민이 느끼는 전반적 '행복도'는 2022년 65.0%에서 올해 51.9%로 하락한 것으로 나타났다. '삶의 만족도'도 63.1%에서 52.9%로 하락했다.

집단 간 갈등에 대한 질문에서 우리 국민 82.7%는 '진보와 보수'의 갈등이 가장 크다고 응답했다. 다음으로 '기업가와 근로자(76.3%), '부유층과 서민층(74%)' 갈등이 뒤를 이었다.

수도권과 지방 간 갈등이 크다는 응답은 2022년 57.4%에서 올해 69.0%로 11.6%포인트 상승했다. 남성과 여성 간 갈등이 크다는 응답도 50.4%에서 61.1%로 10.7%포인트 상승했다. '기성세대와 젊은 세대' 간 갈등이 크다고 응답한 비율은 67.8%로 2022년 대비 3%포인트 높아졌다.

해결해야 할 과제로는 빈부격차가 23.2%로 가장 높았고 일자리 22.9%, 부동산·주택 문제 13.2% 등의 순으로 나타났다. 빈부격차 문제는 2022년 조사에서 20%였으나 이번 조사에서는 23.2%로 높아져 2022년 조사에서 1위를 차지했던 일자리 문제(2022년 29%)를 앞섰다.

우리 국민의 55.2%는 생성형 인공지능(AI)을 활용하고 있으며 하루 평균 3.3회 이용하고 있는 것으로 나타났다. AI를 활용하지 않는다는 응답자(44.8%) 중 51.7%는 활용하지 않는 이유로 '활용 방법을 잘 몰라서'라고 응답했다.

AI가 일자리에 미칠 영향에 대해서는 AI가 사람의 노동력을 대체해 '일자리 불균형이 심화될 것이라는 우려(64.3%)'가 뚜렷한 가운데 동시에 AI가 가져올 '업무 효율' 등을 통해 '노동시간 단축 및 일자리 나눔 필요성에 대한 기대(51.8%)'도 있어, 우려와 기대가 공존하는 것으로 확인됐다.

우리 국민은 배우자 선택 시 '성격(69.3%)'을 가장 중요하게 생각하는 것으로 확인됐다. '재산(11.2%)', '가정환경(6.9%)'이 뒤를 이었다. '직업(장래성)'이 중요하다는 응답은 2022년 13.7%에서 2025년 5.8%로 7.9%포인트 하락했다.

우리 국민의 50.9%는 '정년퇴직 시기를 현재보다 연장'해야 한다고 인식하고 있으며, 정년퇴직 제도를 폐지해야 한다는 의견도 23.1%로 나타나 국민 74%가 정년 연장에 긍정적이었다. 반면 '정년퇴직 시기를 그대로 유지'해야 한다는 의견은 2022년 46.8%에서 올해 15.7%로 크게 낮아졌다.

국민의 66%는 다문화가 '노동력 확보에 도움이 된다'라고 답했으며 61.3%는 '사회적 포용 강화 등 긍정적인 효과가 크다'라고 응답했다. 국민의 56.5%는 다문화가 '국가 결속력을 약화시키지 않는다'라고 평가했고, 58.2%는 '단일민족 혈통에 대한 자긍심이 낮아진다'는 데 동의하지 않았다.

우리 국민은 '사회적 질서보다 개인의 자유가 우선시되어야 한다(32.1%)', '기업에 대한 정부의 규제를 완화해야 한다(48.5%)'라고 인식해 개인의 자유와 기업의 자율을 우선시하는 것으로 나타났다. 아울러 '노력하는 만큼 소득에 차이가 더 나야 한다(61.8%)', '경쟁은 사회를 발전시킨다(48.9%)', '뛰어난 학생들을 위한 특별한 교육환경이 있어야 한다(42.2%)'라고 응답해 개인의 노력과 성과를 중시하는 것으로 나타났다.

올해 조사에서는 처음으로 청소년을 조사대상에 포함하고, 국내 거주 외국인을 대상으로도 별도 조사가 이뤄졌다.

청소년 66.3%는 '좋아하는 취미나 활동을 할 수 있는 시간이 있다', 65.6%는 '가족은 내가 힘들 때 도와주는 존재라고 느낀다'라고 응답하는 등 긍정적으로 인식하는 것으로 나타났다. '미래에 대해 희망적으로 생각한다'에 대한 질의에서는 긍정적이라는 답변이 45.5%, 부정적이라는 응답이 25.4%를 기록했다.

국내에서 2년 이상 거주한 외국인을 대상으로 처음 조사한 한국 생활에 대한 행복도 및 만족도에서는 외국인 55.9%가 전반적으로 '행복'하다고 응답하고 56.1%는 삶에 '만족'하는 것으로 나타났다. 한국인과 비교해 보면 행복도 및 만족도 모두 국내 거주 외국인이 한국인 행복도(51.9%) 및 만족도(52.9%)보다 높은 것으로 나타났다.

국내에서 차별받은 경험이 있다고 응답한 외국인은 43.7%로 나타났으며 차별받은 이유로는 '출신국'이 52.9%로 가장 높았다. 차별 경험 시 '개선을 요구한 경험이 있다'라는 응답은 22%에 불과했다. 개선 요구 경험이 없는 비율이 무려 78%는데 그 이유로 '요구해도 변하는 것이 없을 거라고 생각해서(42.2%)'라는 답변이 가장 높게 나타났다.





문체부 정책 담당자는 "한국인의 의식·가치관 조사는 정부 정책 수립의 중요한 참고 자료"라며 "2026년부터는 매년 조사해 데이터에 기반한 정부정책 추진을 지원할 계획"이라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

