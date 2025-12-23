우리은행, 4대 은행 최초 인터넷뱅킹 전자점자 서비스 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

음성 해설 한계 보완

우리은행이 시각장애를 가진 고객의 금융 정보 접근성을 높이기 위해 4대 시중은행 최초로 '전자점자 생성 솔루션'을 도입하고, 인터넷뱅킹 주요 메뉴에 전자점자 서비스를 적용했다고 밝혔다.

'전자점자 생성 솔루션'은 인터넷뱅킹 화면에 표시된 금융 정보를 점자 파일로 변환해 제공하는 서비스로, 표·수치 등 복잡한 금융 정보까지 정확하게 전달할 수 있도록 설계됐다. 기존의 음성 기반 '스크린리더' 방식을 보완해 금융 정보 접근성을 제고하고, 시각장애를 가진 고객이 스스로 금융 정보를 확인할 수 있는 환경을 구현했다.

우리은행은 시각장애인의 이용 빈도와 점자 활용도가 높은 핵심 메뉴를 중심으로 서비스를 우선 적용했다. 계좌조회, 거래내역조회, 이체결과조회 등 필수 금융거래 화면을 비롯해 대출 이자 납입내역서, 퇴직연금 자산잔고 현황, 신탁 보유자산 현황, 공과금 납부내역 등 개인의 주요 금융 정보가 포함된 조회 화면에서도 전자점자 서비스를 이용할 수 있다.

AD

이번 서비스 도입으로 고객은 화면 정보를 음성으로 안내하는 '스크린리더'를 활용해 인터넷뱅킹 화면 내 '점자 버튼'을 클릭해 점자 파일을 생성하고, 점자정보단말기 등에서 금융 정보를 직접 확인할 수 있게 됐다.

우리은행은 금융당국이 지난 4월 발표한 '장애인 금융접근성 제고 전략 및 방안'에 발맞춰, 현재 적용된 주요 메뉴 외에도 내년 1월 중 세부 화면과 팝업창 등으로 전자점자 적용 범위를 확대할 계획이다.





AD

우리은행 관계자는 "이번 전자점자 솔루션 도입으로 시각장애를 가진 고객의 금융 거래 편의성이 높아졌다"며 "앞으로 금융 취약계층이 디지털 환경에서도 차별 없이 금융 서비스를 이용할 수 있도록 포용적 금융을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>