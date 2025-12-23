에브리봇, SK인텔릭스에 공급하는 AI 자율주행모듈 수만대로 증가 예상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인공지능(AI) 서비스로봇 전문기업 에브리봇은 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망 정정 공시를 통해 내년 예상 매출액 580억원으로 올해 대비 61% 증가할 것으로 예상된다고 23일 밝혔다.

AD

에브리봇은 SK인텔릭스의 웰니스로봇 나무엑스에 탑재되는 AI자율주행부 모듈을 지난 10월부터 본격 양산 시작해 공급 중이다. 이를 통해 에브리봇은 기존 청소로봇 매출에 더해서 큰 폭으로 매출 성장이 나타나고 있다

내년 에브리봇은 기존 물걸레 로봇청소기의 기능을 추가하고 업그레이드한 프리미엄 물걸레 로봇청소기 신제품 출시를 준비하고 있다. 추가로 다양한 특화된 카테고리의 청소로봇 신상품도 출시를 검토하고 있다.

SK인텔릭스에 공급중인 AI자율주행부 모듈 관련 매출도 올해는 4분기부터 시작해 수천대 규모였으나, 내년에는 연간으로 수만대 규모 공급이 예상되면서 매출 증가에 큰 폭으로 기여할 전망이다.





AD

한편 에브리봇은 최근 대규모 연구개발 인력 추가 채용을 발표했다. 내년 AI자율주행모듈 로봇플랫폼 사업의 추가적인 확장 및 로봇 신사업 진출을 위한 준비 과정으로 보인다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>