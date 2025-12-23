부산은행, 해양수산부 개청 기념 ‘BNK내맘대로 예금’ 2차 특별판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BNK부산은행이 해양수산부(이하 해수부)의 개청을 기념해 'BNK내맘대로 예금' 2차 특별판매를 오는 31일까지 실시한다고 밝혔다.

이번 2차 특판은 해수부 부산 이전을 기념해 지난 12일부터 판매한 1차 특별판매가 시작 5일만인 16일에 완판됨에 따라 추가로 마련된 상품이다. 지역대표 금융기관으로서 해수부 개청을 시민들과 함께 축하하고, 해양산업 중심도시 부산의 금융 역할을 강화하기 위한 취지다.

'BNK내맘대로 예금' 2차 특판의 기본금리는 연 2.30%이며, 특판 우대금리 0.50%포인트, 거래실적 우대금리 최대 0.20%포인트를 더해 최대 연 3.00%의 금리를 제공한다. 특판 한도는 총 1223억원이며, 한도 소진 시 조기 종료된다. 개인 고객을 대상으로 1인 1계좌만 가입이 가능하고, 가입 한도는 최소 100만 원부터 최대 1억원까지이며 가입 기간은 12개월이다.

부산은행은 이번 해수부 개청을 축하하며 커피트럭 운영과 사은품 증정 이벤트도 계획하고 있다.





AD

신식 부산은행 개인고객그룹장은 "해수부 이전 기념 특판에 대한 시민들의 높은 관심에 힘입어 2차 특판을 시행하게 됐다"며 "부산은행은 앞으로도 해양산업 발전과 지역 상생을 위한 금융 상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

AD





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>