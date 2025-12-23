본문 바로가기
5억 넘는 '인간세탁기' 설치한 호텔, 90분 사용료 얼마인가 봤더니

방제일기자

입력2025.12.23 09:04

인간 세탁기 구매 가격 약 6억원 상당
높인 가격에도 많은 문의 이어져
일본 내 모객용으로 호텔·살롱 도입 잇따라

15분 만에 몸은 물론 마음마저 씻겨준다는 일본의 '미래 인간 세탁기' 체험기가 공개됐다. 22일 일본 주간지 슈칸분슌은 일본 가전업체 사이언스 사가 지난달 출시한 인간 세탁기의 '목욕 체험'을 상세히 소개했다. 해당 제품은 우주선 조종석을 연상케 하는 유선형 디자인이다. 일각선 일본 애니메이션 드래곤볼에 등장하는 회복 장치인 '메디컬 머신'과 생김새가 유사하단 평가도 나온다.

5억 넘는 '인간세탁기' 설치한 호텔, 90분 사용료 얼마인가 봤더니 일본 오사카 난바 소재 도톤보리 크리스탈 호텔3에 설치된 '미래 인간 세탁기'. 난바경제신문
이 제품 사용법은 사용자가 머리카락에 전용 정발제를 바른 뒤 등받이에 몸을 눕히면, 스크린에 '주수(물 채우기)'라는 문구와 함께 발밑에서 온수가 분사된다. 약 십여 초 만에 물 350ℓ가 가슴 아래까지 차오르며 본격적인 세정이 시작된다. 세정 단계에서는 미세한 공기 방울인 '마이크로 버블'이 발생해 피부 노폐물을 제거한다. 물에 몸을 담그고 가만히 앉아 있기만 해도 세척이 이뤄지는 방식으로, 슈칸분슌은 이를 '불림 세탁'에 비유했다.

1970년 오사카엑스포 유산, 반세기 만에 상용화

인간 세탁기의 개념은 새로운 것이 아니다. 원조는 1970년 오사카 만국박람회에서 공개된 '울트라 소닉 배스'로, 당시에도 초음파 세척을 활용한 미래형 목욕 장치로 큰 관심을 받았다. 사이언스 사는 지난 4월 오사카·간사이 엑스포에서 성능을 대폭 개선한 시제품을 공개해 폭발적인 반응을 얻은 뒤 상용화에 성공했다.


특히 이 인간 세탁기의 핵심은 인공지능(AI) 기반의 생체 데이터 분석이다. 등받이에 장착된 센서가 사용자의 심전도, 스트레스 지수, 자율신경 상태를 실시간으로 분석해 심신 안정에 도움이 되는 영상과 음악을 자동으로 제공한다. 이어 목 윗부분과 얼굴, 머리를 향해 분사되는 물줄기 역시 AI가 신체 데이터를 토대로 강도를 조절해 불편감을 최소화한다. 약 15분간의 샤워 과정이 끝나면 배수 후 강한 송풍으로 전신을 건조하며 모든 과정이 종료된다. 체험에 나선 기자는 "15분 만에 전신을 고르게 씻겨주는 완전 전자동 시스템"이라며 "목욕을 귀찮아하는 '목욕 거부족'이나 고령자, 거동이 불편한 사람들에게 특히 유용할 것"이라고 평가했다.

5억 넘는 '인간세탁기' 설치한 호텔, 90분 사용료 얼마인가 봤더니 지난 3월 요시무라 히로후미 오사카부 지사가 '오사카 엑스포 시사회 전시'에서 인간 세탁기를 체험하는 모습. 교도통신

인간 세탁기의 가격은 약 6000만 엔(약 5억 6400만 원)에 달한다. 주문 생산 방식으로 제작 기간만 약 3개월이 소요된다. 이 가운데, 목욕 시설을 갖춘 호텔을 중심으로 '손님 모으기용 콘텐츠'로 활용하고 싶다는 문의도 잇따르고 있다. 높은 가격에도 오사카 도톤보리의 크리스털 호텔, 도쿄 이케부쿠로의 고급 살롱 등에서 도입을 결정했다. 실제 오사카 난바 지역에 있는 도톤보리 크리스털 호텔 내 스파 공간에 '미래 인간 세탁기'를 설치한 후 서비스를 제공 중이다. 이용은 2명 이상부터 가능하며, 한 번에 최대 4명까지 예약할 수 있다. 요금은 90분 기준 1만8000엔(약 17만원)이다.


회사 측에 따르면, 지난달 기준 일본 내 주문은 약 8건이며 해외에서도 개인 및 법인 문의가 들어오고 있다. 히라에 마사키 사이언스 사 전무이사는 "판매 목표는 최대 50대 정도"라며 "우리가 만든 기술이 사회에서 어떻게 받아들여질지 지켜본 뒤 다음 단계를 고민하고 싶다"고 밝혔다. 고령화와 1인 가구 증가, 웰니스 산업 확장이라는 흐름 속에서 인간 세탁기가 새로운 라이프스타일 가전으로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

