"같이 일합니다"… 세정그룹, 구서 세정타워에 장애인직업재활센터 개소

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.23 08:59

세나장애인직업재활센터 개소식… 연 3500만원 임대 지원 ‘공간 나눔’ 실천

세정그룹(회장 박순호)이 장애인 재활과 사회적 참여 확대를 위한 공간 나눔에 나섰다.


세정그룹은 23일 부산 금정구 구서 세정타워 7층에 세나장애인직업재활센터(세나센터) 입점을 지원하고, 이날 오전 개소식을 개최한다.


개소식에는 박순호 세정그룹 회장을 비롯해 윤일현 금정구청장, 이준호 부산시의원, 박해영 남광종합사회복지관 관장, 신요한 금정구지역자활센터장, 심현녀 세정나눔재단 이사 등 지역 주요 인사들이 참석할 예정이다.

“같이 일합니다”… 세정그룹, 구서 세정타워에 장애인직업재활센터 개소 세정 박순호 회장.
구서 세정타워는 2014년 준공된 지하 1층∼지상 15층 규모의 금정구 대표 랜드마크로, 구서IC 초입에 위치해 뛰어난 접근성을 갖춘 것이 특징이다. 이번에 세나센터가 입점한 7층(면적 117평)은 앞으로 지역 장애인의 재활과 자립을 지원하는 거점 공간으로 활용된다.


세정그룹은 세나센터가 안정적으로 운영될 수 있도록 임대료 일부를 지원하며, 매년 약 3500만원 상당의 지원을 이어갈 계획이다. 이를 통해 센터는 비용 부담을 줄이고 장기적인 운영 기반을 확보해 장애인 자립 지원과 다양한 직업재활 프로그램에 집중할 수 있게 됐다.


이번 지원은 영리 목적의 고수익 임대 대신, 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 사회적 가치를 실현하겠다는 세정그룹의 철학이 반영된 사례다. 기업 보유 부동산 자산을 사회적 가치 창출의 수단으로 활용한 점에서 의미가 크다는 평가다.


박순호 세정그룹 회장은 "구서 세정타워에서 출발하는 세나센터가 장애인 재활과 사회적 활동에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "지역사회와 함께하는 나눔과 상생의 가치를 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.


신요한 세나센터 센터장은 "이번 지원은 장애인 구성원들의 일상 회복과 자립을 위한 든든한 발판이 될 것"이라며 "지역사회에 의미 있는 변화를 만들어가는 데 세정과 함께하겠다"고 밝혔다. 이날 신 센터장은 감사의 뜻을 담아 박 회장에게 감사패를 전달할 예정이다.


복지기관에 대한 공간 지원이 여전히 드문 현실 속에서, 세정타워에 입점한 세나센터 사례는 공실 문제와 지역 복지 수요를 동시에 해소하는 모범적인 사회공헌 모델로 주목받고 있다. 업계에서는 이번 사례가 기업과 지역사회가 상생하는 새로운 사회공헌 방식으로 확산할 가능성도 높다고 보고 있다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

