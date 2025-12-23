[오늘의신상]무신사 '오드타입', 벌룬 틴트 신규 컬러 2종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 누적 거래액, 전년比 2.5배 증가

미국·일본·말레이시아 외 이달 싱가포르 진출

무신사의 뷰티 브랜드 오드타입(ODDTYPE)이 연말을 맞아 브랜드 베스트셀러 '벌룬 틴트'의 신규 컬러 2종을 새롭게 선보인다고 23일 밝혔다.

이번 신제품은 눈 쌓인 도시의 고요함과 불빛이 자아내는 신비로운 무드에서 영감을 받아 탄생했다. 차갑지만 포근한 겨울의 양면적인 아름다움을 오드타입만의 감각적인 컬러로 재해석한 것이 특징이다.

이달 새롭게 출시한 오드타입 벌룬 틴트의 신규 컬러 '고요'와 '블레이즈' 상품. 무신사 제공

신규 컬러 중 '735 고요(SILENCE)'는 눈이 내려앉은 듯 차분하고 담담한 무드를 자아내는 페일 핑크 컬러로 데일리한 연출에 적합하다. 토스트 베이지 컬러의 '285 블레이즈(BLAZE)'는 세련되면서도 깊이감 있는 립 메이크업을 도와준다.

신사 뷰티는 오드타입 신제품 출시를 기념해 벌룬 틴트 전 라인을 30% 할인 판매하고, 선착순 미니 틴트 증정과 금액대별 사은품 혜택을 제공한다.

오드타입은 해외 시장에서 주목받고 있다. 올해 1월부터 11월까지 누적 거래액을 분석한 결과 전년 같은 기간 대비 150% 이상의 높은 성장률을 기록했다.

이달에는 싱가포르 대표 H&B(헬스앤뷰티) 스토어인 '가디언즈(Guardian)'에 입점해 동남아시아 시장 내에서 영향력을 강화한다. 앞서 오드타입은 일본의 엣코스메(@cosme), 로프트(LOFT), 프라자(PLAZA)를 비롯해 말레이시아, 태국 등 해외 주요 국가에 진출했다.





무신사 뷰티 관계자는 "오드타입은 독창적인 브랜딩과 제품력을 바탕으로 국내외 시장에서 괄목할 만한 성장세를 보여주고 있다"며 "이번 신제품 출시를 기념해 풍성한 프로모션을 준비한 만큼, 올겨울 많은 고객이 오드타입과 함께 자신만의 새로운 무드를 발견하길 바란다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

