본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

정공법 택한 IMM PE…3400억 규모 한샘 자사주 전량 소각

이민우기자

입력2025.12.23 08:00

시계아이콘01분 14초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

자사주 소각 의무화 추진 중 선제적 결단
IMM PE 지분율 50% 넘겨…매각 속도낼 전망

국내 가구·인테리어 업계 1위 한샘이 3400억원 규모 자사주를 전량 소각하기로 했다. 부진했던 주가도 끌어올리고 최대주주인 IMM프라이빗에쿼티(PE)의 지분율도 50%를 넘기며 경영권 매각도 보다 용이해졌다.


23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한샘은 자사주 693만3606주(지분율 29.46%)를 전량 소각할 계획이다. 이르면 내년 초부터 소각을 시작할 것으로 보인다. 더불어민주당이 자사주 소각 의무화에 속도를 내고 있는 상황에서 선제적으로 결단을 내렸다. 한샘은 시가총액 1조원 이상인 국내 상장사 중 신영증권, SNT다이내믹스, 대웅에 이어 자사주 보유 비율이 네 번째로 높다.


자사주를 소각하면 주당순이익(EPS)과 자기자본이익률(ROE)이 개선되는 만큼 주가도 반등할 것으로 보인다. 그동안 부동산 경기 침체 속에 한샘 주가는 꾸준히 내리막을 걸었다. 전날 종가는 4만9500원으로 한샘 최대주주인 토종 사모펀드(PEF) 운용사 IMM PE가 인수 당시 가격 22만1000원 대비 5분의 1 수준이다.


자사주 전량 소각 시 IMM PE의 지분율은 35.4%에서 50.2%로 올라간다. 과반을 확보한 만큼 향후 경영권 매각도 보다 수월해질 전망이다. 더불어민주당이 경영권 매각 시 의무공개매수제도 도입을 추진하고 있지만 현실적으로 100%가 아닌 '50%+1주' 수준에서 결정될 가능성이 크다. 통상 공개매수를 할 경우 시장가보다 일정 수준 이상 높은 가격에 주식을 사들여야 하는 만큼 IMM PE는 한발 앞서 자사주를 소각해 지분율을 높이는 것이 효율적이라고 판단한 것으로 보인다. 또한 MBK파트너스의 홈플러스 사태로 PEF에 대한 부정적 인식이 커지는 상황에서 토종 1세대로서 모범을 보여야 한다는 판단도 담긴 것으로 전해졌다.


앞서 IMM PE는 2021년 한샘 경영권 지분 27.7%를 1조4513억원에 인수했다. 경영권 프리미엄을 적용해 당시 주가의 두 배 수준의 가격(주당 22만1000원)으로 사들였다. 8200억원의 인수금융까지 활용했지만 인수 직후 주가는 4만원대까지 폭락했다. LTV(담보인정비율)가 치솟자 인수금융 대주단과 협의해 2023년 1000억원 규모의 공개 매수(주당 5만5000원)를 진행, 지분율을 36%까지 끌어올렸다. 당시 한샘은 7만원대 매입한 주식을 최대주주에 낮은 가격에 되팔았다는 비판을 받았다.


지금 뜨는 뉴스

AD

다만 한샘의 업황 자체는 여전히 힘들어 매각이 이뤄져도 상당히 할인된 가격으로 진행될 것이라는 전망도 있다. 올해 들어 한샘의 영업이익은 1분기 64억원, 2분기 23억원, 3분기 68억원에 그쳤다. 1, 2분기는 전년 동기 대비 반토막 수준으로 떨어졌다. 매출 역시 전년 대비 감소세가 이어졌다. 건설경기 침체가 지속되고 소비심리까지 위축되면서 업황이 쪼그라든 것으로 풀이된다. 김선미 신한투자증권 연구원은 "내년에도 입주 물량, 주택거래량 모두 줄어들고 주택 가격은 오르면서 리모델링과 가구 소비 여력이 축소돼 한샘의 실적 정상화 시점이 지연될 것"이라고 설명했다.

정공법 택한 IMM PE…3400억 규모 한샘 자사주 전량 소각
AD



이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
식품사막
  • 25.12.1606:40
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1606:30
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1406:30
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1306:30
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1206:40
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기