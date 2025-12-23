용인상현도서관 임시주차장 조성…23일 개방

경기 용인시 용인상현도서관에 임시주차장이 조성됐다.

경기도는 용인시, 경기주택도시공사(GH)와 함께 수지구 상현동 '용인상현도서관(육아종합지원센터)' 인근 미매각 공공시설용지를 활용해 임시주차장을 조성, 23일 도민에게 개방했다.

상현도서관 일대는 도서관 및 육아종합지원센터 이용객 증가로 주차 공간이 부족해 이중주차와 불법주정차가 빈번하게 발생하는 곳이다.

이에 경기도는 지난 달 현장 점검을 통해 주차 공간이 부족한 상황 등 현지 여건을 확인한 뒤, 용인시·GH와 함께 미매각 공공시설용지의 임시 활용 방안을 검토했다.

용인 상현도서관 임시주차장 공사 전과 후 사진

이 과정에서 관계기관인 용인시·GH 등과 함께 당해 부지 무상사용, 진출입 동선, 관리 주체 등을 중심으로 수 차례 실무회의를 개최하며 임시주차장 조성 방안을 구체화했다.

대상 부지는 GH 소유의 미매각 문화복지시설용지로, 불법투기 방지를 위해 진입이 제한된 상태였다. 3개 기관은 역할을 체계적으로 분담해 부지 임시사용 협의, 현장 여건 검토, 시설 조성공사 절차를 신속히 추진해 12월 20일 임시주차장을 완공했다.

임시주차장 개방으로 상현도서관과 육아종합지원센터를 이용하는 주민들의 주차 접근성과 편의가 크게 개선될 것으로 기대된다.





경기도 관계자는 "택지개발지구 미매각용지 활용을 위해 용인시가 적극 협조하고 관계기관이 긴밀히 협력해 조기에 성과를 거뒀고, 주민 불편을 실질적으로 해소한 대표적인 우수사례"라며 "앞으로도 택지개발지구 내 미매각용지를 도민이 체감할 수 있는 방향으로 적극 발굴·활용하겠다"고 말했다.





