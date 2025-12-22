호세 무뇨스 현대차 사장, '2025 자동차인' 혁신상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국자동차기자협회 '2025 자동차인' 시상식

산업 부문 혁신상에 무뇨스 사장

산업 부문 공로상에 산업통상자원부

홍보 부문에 이은정 벤츠 상무

홍보 에이전시 부문에 이윤세 레이커뮤 대표

한국자동차기자협회는 22일 서울 중구 포시즌스 호텔에서 '2025 자동차인' 시상식을 열고 호세 무뇨스 현대차 사장에 산업 부문 혁신상을 수여했다. 산업부문 공로상에는 산업통상자원부가 선정됐다.

'2025 자동차인' 시상식은 지난 한 해 동안 자동차 산업 및 홍보 분야에서 괄목할 만한 성과를 내고, 자동차 산업 발전에 기여한 개인 또는 단체를 선정해 시상하는 행사다.

산업부문 혁신상을 수상한 무뇨스 사장은 올해 1월 현대차의 사상 첫 외국인 대표이사로 부임해, 도전적인 경영환경을 성공적으로 극복하고 현대차의 글로벌 판매 선전과 고수익 경영체제를 강화한 공로를 인정받아 올해 상을 수상했다.

호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장. 한국자동차기자협회 제공

AD

올해 연초부터 미국의 관세정책 변화, 주요 국가들의 자국 산업 보호주의 강화, 중국 자동차 업체들의 해외 진출에 따른 경쟁 심화 등 전례 없이 불확실성이 높은 사업 환경에 처했지만, 무뇨스 사장은 지역별 최적화된 상품 운영과 고수익 중심의 판매 전략으로 글로벌 톱티어 브랜드로 자리잡은 현대차의 위상을 강화하는 데 앞장섰다.

특히, 핵심 시장인 미국에서는 시장 상황에 따른 유연한 상품·판매 전략을 수립해 하이브리드 모델과 SUV 등 고수익 모델 중심으로 역대 연간 최다 판매 추세를 이어가고 있으며, 미국의 HMGMA와 인도의 푸네 3공장 등 신공장 가동, 사우디아라비아의 CKD 합작 공장 착공 등 글로벌 경영 가속화를 이끌고 있다.

산업부문 공로상을 받은 산업통상부는 글로벌 통상 환경 변화와 관세·공급망 불확실성 속에서 자동차 산업이 안정적인 수출 여건과 경쟁력을 유지할 수 있도록 통상 및 자동차산업 전반을 총괄해왔다.

주요 통상 현안 대응과 함께 자동차 산업정책 방향을 제시하고, 기업이 예측 가능한 환경에서 투자와 수출을 이어갈 수 있도록 기반을 마련해 왔다. 또한 전동화·자율주행·SDV(소프트웨어 중심 자동차) 등 미래차 산업 전환 과정에서 기업·연구기관·현장과의 소통을 강화하며 산업 생태계 전반의 경쟁력 제고에 기여해 왔다.

홍보부문상은 이은정 메르세데스-벤츠 코리아 상무가 수상했다. 이 상무는 2016년부터 메르세데스-벤츠 코리아의 홍보부문을 총괄하며, 최고의 브랜드에 걸맞은 브랜드 커뮤니케이션 전략을 통해 한국 시장 내 프리미엄 브랜드 입지를 공고히 했다.

또한, 청탁금지법 준수를 위한 해외 취재 가이드라인을 업계 최초로 수립하여 국내 미디어가 해외 취재시 불이익이 없도록 프로세스를 정착시키는데 선구적인 역할을 수행했으며, 급변하는 전동화 시대에 발맞춰 미디어와의 긴밀한 소통으로 미래 모빌리티 비전을 확산시키고자 노력했다는 평가다.

2025 자동차인상 수상자 단체사진.(사진 왼쪽부터) 최우혁 산업통상부 첨단산업정책관(산업통상부 대표 수상), 이윤세 레이커뮤니케이션 대표, 허정환 현대차·기아 부사장(호세 무뇨스 현대차 사장 대리 수상), 이은정 메르세데스-벤츠 코리아 상무. 한국자동차기자협회 제공

홍보부문상을 받은 이윤세 레이커뮤니케이션 대표는 스텔란티스코리아의 푸조와 지프 홍보를 대행하고 있으며 이전에도 토요타, 렉서스, 르노코리아, 마세라티, 그레나디어, 맥라렌, 에스턴마틴 등 다양한 모빌리티 브랜드의 커뮤니케이션을 수행해 왔다.

최대열 한국자동차기자협회장은 "2019년 제정된 자동차인상은 59개 언론사 200여명의 기자가 올 한 해 자동차 산업을 빛낸 자동차인의 공적을 축하하고, 새해에도 자동차 산업 발전을 위해 더욱 애써달라는 의미가 담겨 있다"고 설명했다. 이어 "올해도 협회 소속 기자와 자동차 회사 및 기관 관계자가 함께 할 수 있는 교류의 장이 마련돼 기쁘고, 다시 한번 수상의 영예를 안은 분들께 축하의 박수를 보낸다"고 말했다.





AD

이날 포시즌스호텔서울 누리볼룸에서 열린 '2025 자동차인' 시상식은 자동차 업계 및 유관 단체 임직원, 기자협회 소속 기자 등 230여명이 참석한 가운데 성황리에 개최됐다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>