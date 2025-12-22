지방소멸 해법을 ‘현장’에서 찾다…상주시, 국무총리상으로 답했다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민이 정책 주인공 된 마을리빙랩

인구감소 대응 새 모델 제시

상주시가 인구감소 위기 대응의 실효성을 현장에서 입증하며 정부 최고 수준의 평가를 받았다. 상주시는 지난 18일 행정안전부가 주최한 '2025년 인구감소 대응 우수사례 경진대회'에서 국무총리상을 받았다고 밝혔다.

2025 인구감소 대응 우수사례 경진대회 국무총리상 수상

지난해 행정안전부 장관상 수상에 이어 2년 연속 같은 분야에서 정부 포상을 받으며, 인구정책의 연속성과 성과를 동시에 인정받았다.

이번 경진대회는 지방소멸과 인구감소라는 구조적 위기에 대응하기 위한 우수 정책을 발굴·확산하기 위해 마련됐다. 전국 지자체가 참여해 정책의 창의성, 실행력, 지속 가능성 등을 종합적으로 평가받았다.

상주시의 수상 배경에는 '주민주도형 마을 리빙 랩' 사업이 있다. 주민이 직접 지역 문제를 진단하고 해결 방안을 설계·실행하는 방식으로, 공동체 회복과 생활인구 유입을 동시에 끌어낸 점이 높은 평가를 받았다.

특히 인구 감소가 심화한 소규모 농촌 마을에 실질적인 변화를 만들어냈다는 점에서 주목받았다.

해당 사업은 경상북도 인구 활력 분야 공모사업에 선정돼 총 10억1400만원의 사업비를 확보했으며, 행정안전부 주관 '2025 지방시대 엑스포' 우수사례로도 선정되는 등 정책 효과를 대외적으로 입증했다.





상주시 관계자는 "주민 스스로 마을의 변화를 이끌 수 있도록 행정은 조력자 역할에 집중하고 있다"며 "생활인구와 정주 인구가 자연스럽게 늘어나는 지속가능한 마을을 통해 농촌 소멸 위기에 적극적으로 대응해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

