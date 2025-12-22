AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교수·배우·연출가가 함께 수집·정리… 국내 최초 행동 동사 사전

연기는 감정이 아니라 행동에서 시작된다는 오래된 진실을 한 권에 담았다.

동의대학교 영화학과 김규진 교수가 최근 동료 배우·연출가와 함께 '배우와 연출가를 위한 행동 동사 유의어 사전'을 국내 최초로 출간해 화제다.

동의대 김규진 교수, ‘배우와 연출가를 위한 행동 동사 유의어 사전’ 출간.

AD

'배우와 연출가를 위한 행동 동사 유의어 사전'은 동의대 김규진 교수가 집필을 총괄하고, 공채탤런트로 함께 활동한 빌리브 액팅 스튜디오의 김준형 대표, 드라마 '스프링 피버', '내 남편과 결혼해줘' 등을 연출한 박원국 감독이 함께 지난 2년간 수많은 행동 동사를 하나하나 수집·정리해 완성한 책이다.

행동 동사는 말과 움직임 이면에 진정으로 하고자 하는바, 즉 심리적 행동을 정의하는 동사이다. 예컨대 "안녕"이라는 한마디에도 '유혹하다', '위로하다', '도발하다', '압박하다' 등 특정한 행동이 마음속에서 왕성하게 작동하고 있다.

이 책은 배우와 연출가가 이러한 내면의 행동을 더욱 쉽고 명확하게 정의할 수 있도록 행동 동사를 엄선하고 그와 유사한 의미를 지닌 동사들을 종합적으로 제시하고 있다. 특히 출간 이후 예술·대중문화 부문 베스트셀러에 오르며 독자들의 큰 호응을 얻고 있다.

김규진 교수는 "행동 동사는 연기와 연출에서 빼놓을 수 없는 핵심 개념"이라면서 "배우와 연출가 그리고 교사와 학생들에게 이 책이 인물의 행동을 탐구하도록 돕는 나침반이 되길 바란다"라고 말했다.

김규진 교수는 서울대학교를 졸업 후, 한국예술종합학교와 로열 센트럴 스쿨 오브 스피치 앤 드라마에서 연기전공 실기 석사 학위를, 경희대학교에서 예술학 박사 학위를 취득했다.





AD

다년간 배우와 연출가로 활동하며 한국·영국·중국 등 국내외 여러 대학에서 다양한 연기술을 가르쳤고, 현재 동의대학교 영화학과의 교수로서 교육과 연구에 매진하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>