전남대 여수캠퍼스, 취업 포트폴리오 경진대회 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'점에서 공간으로' 곽민서 학생 '총장상'

전남대학교 여수캠퍼스가 재학생들의 체계적인 진로 설계와 실전 취업 역량 강화를 위해 '취업포트폴리오 경진대회'를 개최했다. 전남대학교 제공

AD

전남대학교는 여수캠퍼스가 재학생들의 체계적인 진로 설계와 실전 취업 역량 강화를 위해 '취업포트폴리오 경진대회'를 개최했다고 22일 밝혔다.

전남대학교는 지난달 진행된 공모를 통해 선발된 우수 학생 13명에게 총장상 등 표창장과 부상을 수여했다.

이번 대회는 학생들이 대학 생활하는 동안 쌓아온 학습 이력과 비교과 활동을 스스로 정리하며, 단순한 스펙 나열을 넘어 자신만의 차별화된 '커리어 스토리'를 구축할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다. 총 24명의 학생이 각자의 비전이 담긴 포트폴리오를 제출해 경합을 벌였다.

올해 최우수상(전남대학교 총장상)은 영어학전공 4학년 곽민서 학생이 차지했다. 곽민서 학생은 '점에서 공간으로'라는 주제로 데이터 분석 역량을 갖춘 인사전문가(HR)라는 명확한 목표를 설정했다. 교외 해커톤 대회 최우수상 수상 등 이론과 실무를 결합한 구체적인 실행력이 심사위원들의 높은 평가를 받았다.

이 밖에 우수상에 김민지(국제통상학전공 3학년), 박은솔(영어학전공 2학년), 차영현(기계설계공학과 3학년) 학생이 각각 수상했다. 장려상은 유정민(해양생산관리학과 2학년), 장영훈(석유화학소재공학과 3학년), 장우석(수산생명의학과 4학년) 학생에게 돌아갔다. 이 밖에도 6명의 학생이 입상했다.





AD

김종규 교학본부장은 "이번 대회를 통해 학생들이 자신의 꿈을 구체적인 로드맵으로 시각화하는 계기가 됐길 바란다"며 "앞으로도 전남대학교는 학생들이 현장에서 필요로 하는 실무 역량을 갖춘 핵심 인재로 성장할 수 있도록 다양한 진로 및 취업 비교과 프로그램을 전폭적으로 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>