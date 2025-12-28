본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설 [日요일日문화]

전진영기자

입력2025.12.28 07:30

시계아이콘02분 31초 소요
언어변환 뉴스듣기

특공복·이레즈미 등 '불량문화' 그대로 녹아
경찰 '야쿠자 대책'도 운영…日 내부도 엇갈린 반응

"혹시 체포당한 적 있어?"


관심 있는 이성끼리 주고받는 질문이라면 믿으시겠습니까. 연애 프로라고 하면 한국이 최고라고 생각했는데, 최근 넷플릭스에서 일본 연애 프로가 화제가 되고 있습니다. 전직 조직 폭력배(야쿠자), 폭주족, 호스트 등이 출연해 연애에 나서는 '불량연애'인데요. 우리나라 넷플릭스 시청률 3위에 오를 정도로 관심이 쏠리고 있죠. 시작부터 특공복을 입고 나타난 출연진들이 "뭘 쳐다보냐"면서 한바탕 싸우는 모습이 강렬한 인상을 줬는데요.


이 프로그램이 사회에서 섞일 수 없었던 사람들의 이야기를 담아낸 만큼, 우리나라에서 이해하기 어려운 문화들이 있는 것도 사실입니다. 일본도 '야쿠자 대책법'을 마련했을 정도로 이들에 대한 시선이 마냥 좋지 않기도 한데요. 오늘은 불량연애에 녹아있는 일본의 여러 '불량문화'에 대해 소개해드립니다.


"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설 [日요일日문화] 일본 넷플릭스의 연애프로그램 '불량연애' 대표 이미지. 넷플릭스.
AD

제목에서부터 드러나는 기세…특공복·문신으로 등장

우리나라에서는 불량연애로 번역됐지만, 일본판 원래 제목은 '러브죠토(ラヴ上等)'입니다. 일본에서 '죠토(상등·上等)'라는 말은 '가장 좋은 품질'을 뜻하는 말입니다. 불량배들은 이 말을 자주 쓰는데요. 상대가 건방지다고 느껴질 때 쓰기도 하고, "죠토다(상등이다·上等だ)"라는 말은 상대의 도발을 기꺼이 받아들이겠다는 의미로도 씁니다. 또 명사 뒤에 붙으면 '이를 기꺼이 각오하고 받아들이겠다'라는 뜻을 나타내는데요. 그래서 폭주족이나 야쿠자들이 입는 특공복에는 '싸움이라면 환영한다'는 뜻으로 '싸움상등'이라는 문구가 쓰이기도 합니다. 이를 고려하면 프로그램 제목 '러브죠토'에는 사랑을 위해 기꺼이 한 몸을 바치겠다는 뉘앙스가 담겨있죠.


남성 출연진들은 대부분 특공복 차림으로 등장합니다. 폭주족, 야쿠자 등 불량배의 상징인데요. 흔히 특공대의 복장으로 연상하기 쉬운데 군대와 관련은 없습니다. 원래 토목 작업자들이 입던 옷이 변형되면서 나온 것이라고 해요. 이를 특공대의 설립 취지처럼 '싸움이나 폭주에 목숨을 걸고 임한다'며 입기 시작했다고 해요. 본인들에게 의미 있는 여러 문구도 새기는데요. '천상천하유아독존', '폭주귀족', '천하무적', '극악무도' 등 듣기만 해도 살벌한 자수를 새깁니다. 과거에는 일본 우익들이 입었다고도 합니다. 그래서 그런지 '가미카제 특공대'나 '우국열사'도 자주 새기는 문구라고 합니다.


"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설 [日요일日문화] 일본 넷플릭스 연애프로그램 '불량연애' 1화에서 남성 출연진들이 싸우는 장면. 모두 특공복을 입고 있다. 넷플릭스.

출연진 대부분은 몸에 다양한 문신을 했는데요. 문신에 대한 이미지가 우리나라보다 보수적인 일본에서 어떻게 용 모양 문신만 한 사람들만 모아놨는지 신기할 정도입니다. 특히 전직 야쿠자인 남성 출연진 '얀보'는 배부터 가슴까지 커다란 염라대왕 문신이 뒤덮고 있어 다른 출연자보다 더 눈에 띕니다. '야쿠자 2000명을 만났습니다'라는 책을 펴낸 칼럼니스트 스즈키 토모히코씨는 야쿠자와 문신의 관계에 대해 "이제 다시는 평범한 삶으로 돌아가지 않겠다. 평생 야쿠자의 삶을 지속하겠다는 뜻으로 문신을 한다"고 아사히신문에 설명하기도 했습니다. 또 교도소에 들어갔을 때 문신이 화려하고 클수록 다른 재소자들이 건드리지 않는다고도 합니다.


요즘은 문신 없는 야쿠자들도 늘어나고 있다고 해요. 스즈키씨에 따르면 많은 야쿠자가 문신을 후회하는데, 가장 큰 이유가 '목욕' 때문이라고 합니다. 야쿠자들은 동료들과 목욕을 함께하며 이야기를 나누고 친목을 다지는데, 일본 각지에서 문신 있는 사람은 입욕을 금지하는 조치를 시행하게 되면서 이용할 수 있는 목욕탕이 사라지고 있다고 합니다.

"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설 [日요일日문화] 일본 넷플릭스 '불량연애' 남성 출연진 '츠짱'이 관심있는 상대에게 러브레터를 써 보내고 있는 모습. 넷플릭스.

국가 관리 야쿠자도 지정…야쿠자 대책법까지 있는 일본

원래 일본에서 야쿠자의 공식 명칭은 '폭력단'입니다. 야쿠자라는 말은 일본의 카드 도박에서 나왔다고 해요. 패 3장의 합이 10 또는 20이 되면 무득점이 되는데, 8·9·3 패 3장의 조합이 그렇죠. 마치 쓸모없는 패처럼 사회에 쓸모없는 사람이라는 뜻으로 '야쿠자(八九三)'라고 부르게 됐다고 해요. 이처럼 일본에서 야쿠자는 도박장 관리, 가게 관리 등을 맡으며 세력을 키웠는데요, 최근에는 약물 유통, 사기, 자금 세탁, 불법 사금융 대출 등 각종 범죄에 개입하면서 문제가 됩니다. 스모 등 스포츠의 승부조작에도 야쿠자가 관여하죠.


이 때문에 일본에서는 '폭력단 배제 조례'도 있습니다. 경찰에서 이들이 일으키는 범죄를 단속하고, 불법 무기를 적발하고, 주기적으로 단원들을 검거하며 세를 줄여나가는 것입니다. 실제로 일본 도도부현 공안위원회에서는 전국 22개 폭력단을 '지정 폭력단'으로 명명하는데요. 지정 폭력단은 일본 경찰의 특별 감시 대상이 되며 행정 등 여러 공식 절차에서 불이익을 받게 됩니다. 심지어 '야쿠자 5년 룰'로 불리는 '반사회적 세력에 대한 규칙'도 있는데, '손 씻겠다'며 탈퇴해도 그로부터 5년이 지나지 않은 사람은 현재 활동하는 조직원과 마찬가지로 취급합니다. 근절을 위해 정말 많은 불이익을 만들어놓고 있음을 알 수 있죠.


"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설 [日요일日문화] 도쿄 경시청에서 발표한 '폭력단 배제 조례' 홍보 포스터. '야쿠자'로 불리는 폭력단과 얽히지 말 것 등에 대해 당부하고 있다. 도쿄 경시청.

폭주족도 예외는 아닙니다. 폭력단과 야쿠자도 밀접한 관계기 때문입니다. 일본 경찰은 "야쿠자는 세력 확대, 자금 확보를 위해 폭주족 등 비행집단에 들어가 있는 소년을 조직원이 되도록 끌어들이곤 한다"며 "심지어 폭주행위 중에 발생하는 교통사고나 싸움은 야쿠자들이 해결해주는 경우가 많을 정도로 밀접한 관계를 갖고 있다"고 설명합니다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 때문에 일본뿐만 아니라 우리나라에서도 '프로그램이 사실상 범죄자들에 대한 미화 아니냐' 등에 대한 이야기가 나오기도 합니다. 일본 사회관계망서비스(SNS)에서도 "이게 일본 문화라고 전 세계에 알려지면 부끄럽지 않겠느냐"라는 반응부터 "그동안 야쿠자가 소재로 쓰인 영화나 드라마도 많았다. 공영방송도 아니고 넷플릭스랑 하는데 뭐 어떠냐"라는 정반대 반응들이 엇갈리고 있습니다. 사실 일본 사회에서 오랜 시간 배제하려 노력해온 존재들이 갑자기 매력적인 캐릭터로 변모해 시청자들 앞에 등장한 것이기 때문에, 두 입장 모두 이해가 안 가는 것은 아닌데요. 맥락과 현실을 알고 본다면 또 다른 시선으로 프로그램을 소비할 수 있지 않을까 싶습니다.




전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
AI 전쟁터, 52시간에 갇히다
  • 25.12.2606:30
    AI 산업 살리려면 '한국형 화이트칼라 이그젬션' 제도 나와야
    AI 산업 살리려면 '한국형 화이트칼라 이그젬션' 제도 나와야

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2506:30
    "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일
    "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2206:30
    "한국, 주 52시간 고집하다간 경쟁력 잃고 뒤처진다"…경고 날린 AI업계
    "한국, 주 52시간 고집하다간 경쟁력 잃고 뒤처진다"…경고 날린 AI업계

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2107:00
    "이 업종은 연장근로 못 씁니다"…전쟁터의 시간, 52시간에 갇히다
    "이 업종은 연장근로 못 씁니다"…전쟁터의 시간, 52시간에 갇히다

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만, 정작 현장에선 주52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행중인 주52시간 근무제

  • 25.12.2006:30
    AI 기업 80% "칼퇴 하면서 AI 개발 못해"…실리콘밸리 가는 이유 있어
    AI 기업 80% "칼퇴 하면서 AI 개발 못해"…실리콘밸리 가는 이유 있어

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만, 정작 현장에선 주52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주52시간 근무제

기획
2025 무연고사 리포트
  • 25.12.2411:00
    부산·서울 무연고사 전국 최다…고령자 많은 구도심 집중
    부산·서울 무연고사 전국 최다…고령자 많은 구도심 집중

    대한민국 국민 10만명당 무연고 사망자 수는 평균 10.19명인 것으로 집계됐다. 이는 2021년의 4.15명보다 두 배 이상 늘어난 것이다. 특히 부산과 서울 등에서 무연고 사망자 수가 많았다. 24일 아시아경제가 전수조사를 통해 집계한 무연고 지수에 따르면, 전국 평균 무연고 지수는 2021년(4.15)보다 크게 높아진 10.19로 나타났다. 무연고 지수는 10만명당 무연고 사망자 수를 계산한 수치다. 이렇게 산출된 무연고 지수가 10을

  • 25.12.2411:00
    "그래도 장례는 나라서"…고독이 당연한 곳 '부산'
    "그래도 장례는 나라서"…고독이 당연한 곳 '부산'

    지난달 27일 부산 중구 영주동의 한 버스정류장에서 만난 정재남씨(86). 이웃 주민과 함께 담소를 나누던 정씨는 근처에 연고 없이 혼자 사는 사람이 있냐는 질문에 "여기 계단 내려가면 아흔 넘은 할머니 한 명이 있는데, 아플 때마다 죽겠다고 전화가 와서 거절하기도 뭐하고 가끔 들여다보고 있다"며 "그래도 평일엔 요양보호사란 사람이 와서 밥도 챙겨주는 것 같다"고 했다. 그러면서 "그 할머니 아들은 어릴 때 죽었고, 일본

  • 25.12.2411:00
    홀로 남은 아버지는 장례지도사를 택했다
    홀로 남은 아버지는 장례지도사를 택했다

    "고시원 총무로 일하면서 홀로 외롭게 떠나가는 이들을 너무 많이 봤습니다." 지난달 27일 부산 동구 범일동에서 만난 박상문씨(57)는 사전 장례주관자 지정 사업에 참여한 사연을 담담하게 설명했다. 사전 장례주관자 지정 사업은 무연고자 등이 생전에 자신의 장례를 맡길 사람이나 단체를 미리 지정하는 제도다. 사후에 발생할 수 있는 행정적 혼란을 막고 고인이 존엄하게 생을 마감할 수 있도록 돕기 위해서다. 박씨는 올해 6

  • 25.12.2311:00
    아무도 오지않는 5호실의 적막…'가족도 거부' 세상에 없던 듯 외롭게 갔다
    아무도 오지않는 5호실의 적막…'가족도 거부' 세상에 없던 듯 외롭게 갔다

    지난달 5일 오전 강원도 원주의료원 장례식장은 상주와 조문객들로 분주한 모습이었다. 그런데 가장 작은 빈소인 5호실은 사뭇 다른 분위기를 풍겼다. 이곳에는 고(故) 권모씨의 빈소가 영정사진도 없이 차려져 있었다. 조문객은 아무도 찾아오지 않았다. 빈소 옆 식당에도 불은 꺼져 있었다. 기자는 비어있던 제사용 향로에 첫 번째 향을 피운 뒤 권씨를 조문했다. 빈소 앞 의자에 앉아 기다리기를 30분, 지역 봉사단체 회원 3명이

  • 25.12.2311:00
    연고자 있어도 무용지물…34%가 시신 인수 거부·무응답
    연고자 있어도 무용지물…34%가 시신 인수 거부·무응답

    최근 약 5년간 발생한 무연고 사망자 10명 중 3명은 연고자가 있음에도 시신 인수를 거부당한 것으로 나타났다. 23일 아시아경제가 2021년부터 올해 5월까지 전국 지방자치단체 무연고 사망자를 전수조사한 결과에 따르면, 경찰이나 지자체에서 연고자에게 연락했으나 무응답 또는 시신 인수 거부·기피로 무연고자가 된 사망자는 시신 위임자가 확인되는 2만1896명 중 7336명(33.5%)이었다. 무연고 사망자는 가족 등 연고자가 아예

기획
식품사막
  • 25.12.1606:40
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1606:30
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1406:30
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1306:30
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1206:40
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

  • 25.12.2309:51
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 박원석 전 정의당 의원(12월 19일) 소종섭 : '통일교 금품 수수 의혹 수사'가 빠르게 진행됩니다. 한학자 총재의 전 비서실장도 조사했고, 전재수 전 장관도 소환 조사했습니다. 전체적인 수사 흐름, 또 향후의 전개 상황 어떻게 봅니까? 박원석 : 일단 공소시효 논란도 좀 의식하는 것 같고 일각에서

  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기