대전시-24개 기관·기업, 2025년도 자원봉사 사회공헌 협약 체결

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.22 15:21

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3년 동안 지역 사회 문제 해결·상생 발전 자원봉사 협력 추진

대전시-24개 기관·기업, 2025년도 자원봉사 사회공헌 협약 체결 사진=대전시 제공
대전 관내 취약계층 돌봄과 재능기부 봉사활동, 재난극복 지원, 지역사회 문제해결을 비롯한 지역과 상생 발전하기 위해 기업과 기관이 뭉쳤다.


대전시가 22일 시청 대회의실에서 지역 내 24개 기업·기관과 '2025년도 자원봉사 사회공헌 협약'을 체결했다.


이번 협약은 대전시가 주최하고, 대전시자원봉사센터(이사장 구자선)와 대전시자원봉사연합회(회장 김영태)가 공동 주관하에 24개의 기업·기관·단체가 참여했다.


참여한 기업 및 기관 등은 공공기관 8개소(▲대전관광공사 ▲대전교통공사 ▲대전광역시시설관리공단 ▲한국가스기술공사 ▲한국에너지공단 대전충남지역본부 ▲한국전력공사 대전세종충남본부 ▲한국조폐공사 ▲한전원자력연료), 교육기관 3개소(▲충남대학교 ▲한국침례신학대학 ▲한국폴레텍Ⅳ대학 대전캠퍼스), 금융기관 4개소(▲농협중앙회 대전본부 ▲신협중앙회 ▲전북은행 중부영업본부 ▲하나은행 충청영업그룹), 병원 3개소(▲리치한방병원 ▲바로세움병원 ▲필한방병원), 민간기업 5개소(▲(주)글로벌시스템스, ▲(주)삼진이엔아이 ▲(주)선양소주 ▲(주)영창테크 ▲(주)이비가푸드), 민간단체 1개소(한국조리사협회중앙회 대전시지부) 등이다.


이번 협약을 통해 참여 기업·기관 등은 대전시, 대전시 자원봉사센터, 대전시 자원봉사연합회와 함께 3년간 행복 나눔 실천을 위한 공동 협력사업을 추진한다.


대전시-24개 기관·기업, 2025년도 자원봉사 사회공헌 협약 체결 사진=대전시 제공

이장우 대전시장은 "사회공헌 사업을 꾸준히 실천하고 있는 기업·기관·단체에 깊은 감사를 드린다"며 "오늘 협약을 통해 더욱 따뜻하고 살기 좋은 대전을 만들어가는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.


한편, 올해 대전시는 자원봉사센터, 자원봉사연합회, 협약기업들과 ▲설·추석 명절맞이 온정 나눔 활동 ▲취약계층 밑반찬 ▲영남 산불 지역 이재민 돌봄 및 지원 활동 ▲제80회 식목일 나무 심기 참여 ▲현충원 묘역 정비 ▲취약계층 여름 김장 나눔 활동 ▲시민 복리증진 사업 ▲자원봉사자 감사음악회 ▲따뜻한 겨울나기 김장 대봉사 등의 다양한 자원봉사 및 사회공헌 활동을 추진했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

