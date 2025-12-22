양주시, 청년네트워크 성과공유회 개최…“청년의 목소리로 일군 1년”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 지난 19일 2025년 제2기 청년네트워크 성과공유회를 개최했다. 이번 행사는 한 해의 성과를 돌아보고 내년도 운영 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

양주시가 지난 19일 2025년 제2기 청년네트워크 성과공유회를 개최하고 있다. 양주시 제공

행사는 1부와 2부로 나눠져, 1부에서는 개회를 시작으로 ▲인사말씀 ▲우수위원 시상 ▲성과영상 시청 ▲분과별 성과발표 순으로 진행됐으며, 제2기 청년네트워크의 주요활동과 성과를 공유하는 시간을 가졌다.

이어진 2부에서는 연말을 맞아 그간 활동에 참여한 청년들을 격려하고, 재충전의 기회를 제공하기 위해 체험 프로그램인 '핸드크림 만들기'가 운영돼 참여자들의 호응을 얻었다.

올해 제2기 청년네트워크는 6개월간 '청년정책발전소'를 운영하며 청년 주도의 정책제안 활동을 활발히 전개했다. 이 과정에서 완성된 정책제안서는 향후 청년정책 수립 시 중요한 참고 자료로 활용될 예정이다.





이정수 청년체육과장은 "청년정책네트워크는 청년의 목소리를 시정에 직접 전달하는 중요한 참여 창구"라며 "앞으로도 청년들이 지역사회 변화의 주체로 성장할 수 있도록 네트워크 활동을 적극 지원하겠다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

