보성군, '보성 봉강리 영광정씨 고택' 국가민속문화유산 지정

전남 보성군은 국가유산청이 '보성 봉강리 영광정씨 고택'을 국가민속문화유산으로 지정했다고 22일 밝혔다.

이번 지정은 조선 후기부터 근대에 이르기까지 지역의 역사와 민속문화를 온전히 간직해 온 점이 종합적으로 인정된 결과다.

보성 봉강리 영광정씨 고택 전경. 보성군 제공

영광정씨 고택은 영광정씨 정손일(1609~)이 봉강리에 정착한 이후 400여 년간 대를 이어 유지·전승돼 온 주거 유산이다.

일제강점기 항일운동과 근대기 민족운동, 해방 이후의 사회사적 사건 등 근현대가 축적된 생활사 현장으로서 역사·사회적 가치가 높게 평가됐다.

고택 터는 한국 풍수지리 전통에서 길지로 전해지는 '영구하해(靈龜下海)' 형국 가운데 거북의 머리에 해당하는 지점으로 알려져 있다. 이와 관련해 풍수 사상 전한 인물로 알려진 '도선국사'의 언급도 전해진다.

현손 정도삼이 자신의 호를 '구정(龜亭)'이라 하고 고택을 '거북정'으로 칭해 온 점은, 풍수 인식이 가문의 정체성과 경관 인식에 반영된 사례로 해석된다.

건축 구성은 안채와 사랑채가 마당을 사이에 둔 二자형 배치로, 호남 지역 민가의 보편적 형식을 보여준다.

특히, 凹자형 안채는 보성 지역 민가의 특징으로, 배면에 사적 공간과 수납공간을 둔 구성은 당시 생활 방식과 사회적 맥락을 반영하고 있다.

고택 서측 계곡 건너편에는 일제강점기 한학 교육과 외부 접객, 제실 기능을 담당했던 '삼의당(三宜堂)'이 위치한다.

또한, 고택 전면에는 1880년 호남 유림의 상언으로 조정 명에 따라 세워진 '광주이씨효열문(廣州李氏孝烈門)'이 자리해, 문중의 효열 정신과 민속적 전통을 현재까지 전하고 있다.

삼의당 일원을 중심으로 한 원림 경영 방식과 득량만을 향한 통경축, 사랑채 안마당에 조성된 정원은 근대기의 변화를 수용한 전통 조경 기법을 보여준다. 이는 고택 건축과 주변 자연환경이 결합한 문화경관으로서의 가치를 뒷받침하는 중요한 요소로 평가됐다.





군 관계자는 "영광정씨 고택은 건축, 풍수, 민속, 근대사가 복합적으로 담긴 소중한 문화유산"이라며, "이번 국가민속문화유산 지정을 계기로 보존·관리와 함께 지역 역사 문화 자원으로서의 활용 방안을 적극 모색하겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

