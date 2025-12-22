양주시, '강남인강 수강권 지원사업' 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 강남구와의 업무협약을 통해 공공 온라인 학습 콘텐츠를 활용한 '강남인강 수강권 지원 사업'을 추진한다.

이번 사업은 관내 청소년들의 겨울방학 학습을 지원하고, 진로·진학 준비에 필요한 학습 여건을 강화하기 위해 마련됐다.

강남인강은 강남구청이 운영하는 공공 온라인 학습 플랫폼으로, 중고등학생을 대상으로 국어·영어·수학 등 주요 교과는 물론 수능·내신 대비 강좌까지 폭넓은 학습 콘텐츠를 제공하고 있다. 교과별 전문성을 갖춘 우수 강사진이 참여해 체계적인 교과과정을 운영하고 있으며, 과목과 학습수준에 따라 개인의 목표와 역량에 맞춘 학습이 가능하다.

이번 수강권 지원을 통해 양주시 청소년들은 지역이나 가정 여건에 관계없이 검증된 공공 학습 콘텐츠를 활용해 보다 안정적인 학습 환경을 제공받을 수 있을 것으로 기대된다.

이번 강남인강 수강권 지원 사업은 1월 6일 오전 10시부터 양주진로진학플랫폼을 통해 선착순으로 신청을 받는다.

양주시는 이번 사업을 통해 청소년들이 주요 교과 학습과 진로준비에 필요한 학습자원을 활용해 자기주도 학습 역량을 키울 수 있을 것으로 보고 있다. 특히 시간과 장소의 제약 없이 학습이 가능해 학교 수업과 병행한 효율적인 학습이 가능하다는 점도 장점이다.

정유진 양주시 미래교육과장은 "청소년들이 진로와 진학을 준비하는 과정에서 학습 여건으로 인해 어려움을 겪지 않도록 지원하는 것이 중요하다"며 "강남인강 수강권 지원을 통해 학생들이 자신의 목표에 맞는 학습 계획을 세우고 꾸준히 실천할 수 있기를 바란다"고 말했다.





양주시는 앞으로도 청소년의 진로·진학 역량 강화를 위해 다양한 학습 지원 사업을 지속적으로 발굴·추진해 나갈 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

