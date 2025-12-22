'안세영 최다승' 기록에 李대통령 "전 세계가 경이와 찬사"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"中 항저우서 세 번 애국가, 이보다 더 자랑스러울 수 없어"

이재명 대통령이 국가대표 배드민턴 선수들이 올해 왕중왕전에서 잇달아 우승한 것에 대해 "전 세계가 우리 선수들의 성과에 경이와 찬사를 보내고 있다"며 "이보다 더 자랑스러울 수 없다"고 했다.

연합뉴스

AD

이 대통령은 21일 페이스북을 통해 "2025년을 '대한민국 배드민턴의 해'라고 해도 과언이 아닐 것"이라고 이같이 적었다. 이 대통령은 "중국 항저우 땅에 애국가가 세 번이나 울려 퍼졌다"며 "가슴이 벅차오른다"고 부연했다.

이어 이 대통령은 여자 단식 안세영 선수의 단일 시즌 최다 우승 타이기록과 남자 복식 김원호-서승재 선수의 최다 우승 기록 수립, 여자 복식 이소희-백하나 선수의 2연패 달성 등을 하나하나 언급했다.





AD

이 대통령은 "이 자리에 오기까지 셀 수 없는 땀과 눈물, 자신과의 치열한 싸움이 있었을 것"이라며 "오늘만큼은 모든 부담을 내려놓고 마음껏 승리의 기쁨을 만끽하기를 기원한다"고 밝혔다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>