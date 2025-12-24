[2026 정시]동국대, 첨단분야 선정… 모집단위 광역화로 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정시모집 1323명 선발… 입학정원 확대

4차 산업혁명 인재 육성… 관련 학과 신설

동국대학교는 올해 정시모집에서 전체 모집인원의 40.1%에 해당하는 1323명을 선발한다.

2026학년도 정시모집에서 전년도와 달라진 점은 크게 세 가지다. 첫째, 첨단분야 선정에 따라 모집단위가 신설되고 입학정원이 확대됐다. 4차 산업혁명 시대를 선도할 첨단분야 인재 양성을 위해 첨단융합대학은 정원 38명의 의료인공지능공학과와 정원 23명의 지능형네트워크융합학과를 신설해 올해 정시 다군에서 각각 18명, 11명을 선발한다.

AD

전체 입학정원이 16명 증원된 바이오시스템대학의 바이오환경과학과는 융합환경과학과로 명칭을 변경해 정시 가군에서 22명을 선발하며 전체 입학정원이 32명 증원된 공과대학의 에너지신소재공학과는 정시 가군에서 30명을 선발한다.

둘째, 광역화 모집단위 선발이 확대됐다. 신설된 광역화 선발 모집단위는 경영대학으로 올해부터 경영학과, 회계학과, 경영정보학과 3개의 학과가 단과대학을 모집단위로 해 다군에서 선발한다. 이번에 광역화한 경영대학을 포함해 지난해에 처음 광역화 선발한 열린전공학부(인문·자연)와 바이오시스템대학까지 무전공 모집단위 모두가 다군 일반전형에서 수능 100%로 선발하는 점에 주목할 필요가 있다.

셋째, 학교폭력 조치사항이 전형별로 반영된다. 일반·농어촌학생·특성화고교졸업자·기초생활수급자및차상위계층 전형에 최종환산점수 1000점 만점에서 차등 감점된다. 조치사항 1~3호 0점, 4호 100점, 5호 200점, 6호 300점, 7호 400점, 8~9호 불합격(사정제외) 등으로 각각 정량적인 감점이 이뤄진다.

서류종합평가를 실시하는 '특성화고등을졸업한재직자' 전형의 경우 원서접수 시 학교폭력 조치사항(징계 여부 포함) 및 이와 관련한 소명 내용을 제출해 서류 종합평가 시 정성적으로 평가하게 된다.

올해 동국대 정시모집에 지원하는 수험생들은 이와 같은 변경사항을 고려하여 입학처 홈페이지에서 전년도 입시결과 및 모집요강 등을 확인할 필요가 있다. 특히 전년도 입시결과와 함께 전공가이드북을 참고하면 모집단위 선택에 많은 도움을 받을 수 있을 것으로 예상된다.





AD

박종배 동국대학교 입학처장은 "수험생의 부담을 최소화하기 위해 일반전형의 전형요소는 수능 100%를 유지했다"며 "올해부터 다군에서 신설 모집단위인 첨단융합대학의 의료인공지능공학과와 지능형네트워크융합학과가 신입생을 선발하므로 첨단융합대학에 관심을 가지고 있었던 수험생이라면 함께 고려해 볼 만하다"고 말했다.

박종배 동국대학교 입학처장. 동국대학교





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>