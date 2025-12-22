효성중공업, 유럽서 2300억원 수주…초고압변압기 시장 확장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영국·스웨덴·스페인서 연속 수주

600MVA급 단락시험 통과…유럽 기준 충족

조현준 "불량 절대 용납 안돼…기술력 갖춰야"

효성중공업이 유럽 전력 인프라 시장에서 초고압 전력기기 수주를 잇따라 확보했다. 올해 12월 영국과 스웨덴, 스페인 등에서 따낸 수주 금액은 약 2300억원 규모로, 초고압변압기와 리액터 등 전력망 핵심 설비가 중심이다.

효성중공업은 최근 영국 스코틀랜드 전력망 운영사 'SPEN(Scottish Power Energy Networks)'과 약 1200억원 규모의 초고압변압기 공급 계약을 체결했다고 22일 밝혔다. 이 설비는 해상풍력 등 재생에너지 전원을 육상 송전망에 연계하는 프로젝트에 투입될 예정이다. 효성중공업은 2010년 영국 진출 이후 초고압변압기 공급과 유지보수를 병행해 왔고, 최근에는 대용량 제품 중심으로 공급 범위를 확대하고 있다.

효성중공업이 올해 영국 스코틀랜드에 설치한 초고압변압기. 효성중공업

또 스웨덴 주요 배전사업자로부터 약 500억원 규모의 초고압변압기 공급 계약을 확보했다. 해당 발주처와는 지난해부터 연속 수주 관계를 유지하고 있다고 알렸다. 앞서 노르웨이에서도 초고압변압기 수주를 따내며 북유럽 전력망 프로젝트 참여를 넓혔다.

남유럽에서는 스페인 전력회사 및 에너지 기업과 약 600억원 규모의 변압기·리액터 공급 계약을 체결했다. 효성중공업이 초고압 전력기기로 스페인 시장에 진입한 것은 이번이 처음이다.

유럽은 글로벌 선진 경쟁사들이 선점하고 있어 진입이 어려운 시장이다. 효성중공업은 올해 프랑스 송전망 운영사 'RTE

의 초고압변압기 단락시험을 통과해 기술 신뢰도를 높였다. 단락시험은 전력 사고 상황을 가정해 순간적으로 극한 전류를 흘려보내는 시험으로, 유럽 전력시장 진입을 위한 가장 까다로운 인증 절차 중 하나다. 효성중공업은 프랑스 내 최대 용량인 600MVA급 초고압변압기 시험을 통과했다.





효성중공업 측은 조현준 효성 회장의 '기술 경영'이 이번 유럽 시장 공략의 밑거름이 됐다고 분석했다. 조 회장은 평소 "기술이 뒤처진 제품이나 불량은 허용될 수 없다"며 "전력기기는 수명이 긴 제품인 만큼 고객에게 변치 않는 신뢰를 주는 기술력을 갖춰야 한다"고 거듭 강조해 온 것으로 알려졌다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

