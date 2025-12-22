한국 최초 영문 잡지 공개...국립한글박물관, 작품 해설집 발간

소장품 중 24종 연구 결과 발표
문화체육관광부 국립한글박물관은 소장품 해설집 '한글, 곰곰이 들여다보면'을 발간했다고 22일 밝혔다. 2022~2023년 구입한 미공개 소장품 중 문자적·문화적 가치가 빼어난 자료 24종을 선정해 학예직들이 직접 조사·연구한 결과다.
예년의 '소장자료총서'와 차별화를 시도했다. 전문서 형식을 버리고, 고화질 원문 이미지에 구체적인 설명을 덧붙여 독자들이 쉽게 이해할 수 있는 대중 교과서를 표방했다.
한국인이 미국에서 발행한 최초의 영문 잡지인 '재미한국학생보' 1권 3호(1915.6)도 처음 공개된다. 한국 최초의 영문 잡지인 '코리안 리포지터리'도 선보인다. 헨리 아펜젤러 목사, 윌리엄 베어드 선교사 등 외국인이 바라본 조선의 언어·문화·사회상을 살필 수 있다.
지금 뜨는 뉴스
국립한글박물관 강정원 관장은 "이번 해설집 발간을 통해 아직 선보이지 못했던 소장품들을 널리 알리고, 한글과 한글문화 연구의 기초 자료로 활용될 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 소장품 연구와 대국민 공개에 힘써 한글 문화유산에 담긴 가치를 한 걸음 더 가깝게 만날 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>