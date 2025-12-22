'꿈돌이 호두과자 케이크' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

꿈돌이 호두과자를 케이크 위에 장식...MZ 세대형 디저트



1일 20개 소량 생산, 예약 주문 방식으로 판매

대전시가 연말을 맞아 '꿈돌이 호두과자'를 활용한 신제품 '꿈돌이 호두과자 케이크'를 출시했다.

이번에 선보이는 '꿈돌이 호두과자 케이크'는 꿈돌이 호두과자를 케이크 위에 장식으로 배치한 캐릭터 디저트다. 청년들이 제작 과정에 직접 참여해, 맛뿐 아니라 감성까지 담아낸 MZ 세대형 디저트로 탄생했다.

해당 제품은 1일 20개 소량 생산만 가능해 전날 예약 주문 방식으로 판매된다. 판매처는 중구 호두과자제작소(중구 대종로 286번길 3)이다.

이장우 대전시장은 "꿈돌이 호두과자를 케이크 형태로 재구성해, 가족이나 연인과 함께 즐기기에 잘 어울리는 제품"이라며 "귀여운 캐릭터와 재미있는 구성에 청년들의 감성을 담아, 연말에 자연스럽게 찾게 되는 디저트가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편, 꿈돌이 호두과자는 지난 8월 첫 출시 이후 넉 달 만에 누적 매출 2억 5000만 원을 돌파하며 지역 대표 디저트로 빠르게 성장하고 있으며, 청년 일자리 창출과 대전시 도시마케팅 제고에도 기여하고 있다.





중구 호두과자제작소 2호점은 12월 중 성심당 인근에 오픈할 예정이다.





