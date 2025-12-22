CJ푸드빌 제일제면소, '여의도IFC몰점' 재단장…"칼국수부터 일품요리까지"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'코리안 누들 다이닝' 브랜드 정체성 명확화

공간·메뉴·서비스 전반 업그레이드



CJ푸드빌이 운영하는 제일제면소가 여의도IFC몰점을 지난 19일 전면 재단장해 다시 문을 열었다.

CJ푸드빌의 '제일제면소 여의도IFC몰점' 전경.

제일제면소 여의도IFC몰점은 2013년 개점 이후 꾸준히 사랑받아 온 대표 매장이다. 이번 재단장은 고객 만족도를 높이고 더욱 쾌적하고 편안한 식사 경험을 제공하기 위해 공간과 메뉴, 서비스 전반을 한층 개선했다. 또한 국수 메뉴의 기본기 강화는 물론 국수와 함께 곁들이기 좋은 요리류도 선보이며 '코리안 누들 다이닝'으로서의 정체성을 명확히 했다.

먼저 총 175석 규모로 기존 대비 좌석 수를 30석 이상 확대했으며, 한국 가옥 구조와 면을 모티브로 한 공간 디자인을 적용해 따뜻하고 편안한 분위기를 구현했다. 특히 주문 즉시 삶아내는 칼국수 조리 과정과 뜨거운 철판에서 전을 부쳐내는 모습을 직접 볼 수 있는 오픈 주방을 도입했다. 시간대별 최적화된 식사 분위기 조성을 위해 조도를 섬세하게 설계했으며, 디너 및 주말 모임 수요를 고려한 프라이빗 룸도 마련했다.

메뉴 구성도 여의도IFC몰 입지 특성을 반영해 개편했다. 인근 직장인과 주말 쇼핑 고객 수요를 고려해 정갈하면서도 든든한 식사를 중심으로 메뉴를 재정비했다. 국수 메뉴는 오랜 제면 노하우를 기반으로 한 쫄깃한 식감의 생칼국수면과 깊은 감칠맛의 육수, 풍성한 고명을 중심으로 기본기를 한층 강화했으며, 선호도와 만족도가 검증된 메뉴로 엄선해 구성했다. 또한 매일 매장에서 직접 담근 겉절이김치를 함께 제공해 식사의 완성도를 높였다.

이외에도 부드럽고 담백한 양지 수육과 충청도식 육전, 해물을 듬뿍 올린 해물 미나리전, 매콤새콤한 바지락무침 등 국수와 곁들이기 좋은 다양한 별미 요리를 선보인다. 또한 한식과 어울리는 전통주를 비롯해 와인, 수제 말차 막걸리 등 다양한 주류 라인업을 갖춰 일상 식사부터 여러 모임까지 폭넓은 수요를 맞출 수 있도록 했다.

일상 식사부터 모임까지 여럿이 함께 나누어 즐기기 좋은 '제일 샤브전골'도 새롭게 선보인다. 진한 육수에 신선한 채소와 소고기를 넣어 끓이며 즐기는 메뉴로, 제일제면소 특제 생 칼국수면이 함께 제공된다. 소고기, 채소, 생면을 무제한으로 즐길 수 있는 추가 옵션도 마련했다.





CJ푸드빌 관계자는 "이번 제일제면소 여의도IFC몰점 리뉴얼은 '코리안 누들 다이닝'으로서 한식 면 요리를 보다 완성도 높게 즐길 수 있는 공간을 만드는 데 초점을 맞췄다"며 "한국적인 정취가 담긴 공간과 오랜 제면 노하우를 바탕으로 한 깊은 맛의 메뉴를 통해 만족스러운 식사를 경험해보시길 바란다"고 전했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

