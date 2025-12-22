성적 너머의 선택… 은퇴 경주마 ‘메이저킹’을 끝까지 책임진 김진영 마주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘국내 최우수 3세마’ 영광 뒤에도 변치 않은 동행… 한국 경마가 남긴 또 하나의 이야기

경마는 경쟁과 기록의 세계다. 순위와 타임이 모든 가치를 설명하는 듯 보이지만, 때로는 성적표에 남지 않는 선택이 더 오래 기억된다.

경주가 끝났다고 관계까지 끝나는 것은 아니었다. 은퇴 경주마 메이저킹과 김진영 마주의 인연이 그렇다.

김진영 마주가 경주마 캡틴에브리싱과 기념촬영하고 있다.

AD

메이저킹은 2013년 국내 최우수 3세마로 선정된 경주마다. 농림축산식품부 장관배(G2)를 제패했고, 삼관 시리즈 최다 승점을 기록하며 한국 경마의 기대주로 떠올랐다. 이후 미국 원정 경주와 종마 활동까지 이어지며 화려한 이력을 쌓았지만, 도전의 결과는 기대만큼의 결실로 이어지지 않았다. 많은 경우 이 시점에서 말은 자연스럽게 관심의 중심에서 멀어진다. 그러나 김진영 마주의 선택은 달랐다.

김진영 마주는 수십 년간 말을 곁에 둔 원로 마주다. 어린 시절 조부와 함께 승마하며 말을 처음 접했고, 뚝섬경마장 시절 경주마 입찰을 계기로 본격적으로 경마계에 들어섰다. 부산경남경마공원 유치 과정에서는 직접 지자체장을 찾아다니며 힘을 보탰고, 2005년에는 부산경남 마주협회 초대 회장을 맡아 지역 경마 문화의 기틀을 다졌다. 부산경남경마공원 조성 당시 가장 먼저 마주 신청한 인물로도 알려져 있다.

그는 "말이 좋아서 마주가 됐다. 말과 마주하는 시간이 가장 좋다"고 말해왔다. 주요 대상경주가 열리는 날이면 양복과 선글라스를 차려입고 직접 예시장에 나와 관람객들에게 말을 소개하곤 했다. 일흔이 넘은 나이에도 여전한 그의 말 사랑은 경마 팬들 사이에서도 널리 알려져 있다.

메이저킹은 김진영 마주가 지난 21년간 함께해 온 수많은 말 가운데서도 특별한 존재다. 해외 원정과 종마 전환이 기대에 미치지 못하자 은퇴가 결정됐지만, 김 마주는 "메이저킹은 저를 위해 최선을 다했다. 이제 제가 메이저킹을 위해 보답할 차례"라고 했다. 그는 직접 여러 목장을 둘러본 끝에 넓은 방목 환경을 갖춘 호포승마스쿨을 메이저킹의 새 보금자리로 정했다.

김진영 마주는 메이저킹을 성적이나 번식 성과로 평가하지 않았다. "메이저킹은 제 자식 같은 말이다. 결과와 상관없이 제 인생에서 가장 큰 행운"이라는 말처럼, 그의 휴대전화에는 2013년 농림축산식품부 장관배 시상식 당시 메이저킹과 함께 찍은 사진이 여전히 남아 있다.

단골 은행에서 제작해준 메이저킹의 우승 일자(2013년 10월 16일)가 담긴 계좌번호도 각별히 간직하며 만나는 사람마다 당시의 기억을 꺼내 놓는다.

현재 김진영 마주는 부인 장혜정 여사와 함께 정기적으로 목장을 찾아 메이저킹의 상태를 살핀다. 목장 관계자에 따르면 메이저킹은 멀리서도 김 마주의 발소리를 알아차리고 반응을 보일 정도다. 한국마사회 서유진 수의사는 "나이에 비해 컨디션이 매우 좋은 편"이라며 "지속적인 관심과 안정된 환경이 노령마 건강에 긍정적인 영향을 준 사례"라고 평가했다.

해외 경마 선진국에서는 뛰어난 성적과 씨수말로서의 성과를 인정받은 일부 말에게만 '펜션(pension)'이라는 명예로운 은퇴가 주어진다. 반면 김진영 마주는 성적과 무관하게, 자신에게 의미 있는 순간을 함께한 말의 여생을 책임지는 길을 택했다.





AD

메이저킹과 김진영 마주의 이야기는 은퇴 경주마와 동물복지를 바라보는 시각을 한층 넓힌다. 기록보다 관계를, 성적보다 책임을 선택한 한 마주의 결정은 한국 경마가 나아가야 할 또 하나의 방향을 조용히 보여주고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>