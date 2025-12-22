에어부산, 유튜브 채널 구독자 20만명 돌파… “역대급 이벤트 진행”

‘신입 승무원의 첫 비행’ 영상 인기… 누적 조회수 8900만회 기록
에어부산(대표 정병섭)은 공식 유튜브 채널 구독자 수가 20만명을 달성했다고 22일 전했다.
에어부산 공식 유튜브 채널은 지금까지 총 308개의 영상을 업로드하며 고객과의 접점을 지속적으로 확대해왔다. 항공 정보와 상식, 승무원의 비행 업무와 직무 소개 등 항공업계 특성을 살린 차별화된 콘텐츠로 꾸준한 인기를 얻으며, 현재 누적 조회 수는 약 8900만 회에 달한다.
이번 구독자 20만명 달성에는 지난 12일 업로드된 '신입 승무원의 첫 비행' 콘텐츠가 결정적인 역할을 했다.
이 영상은 공개 3일 만에 조회수 52만 회를 기록하며 신규 구독자 유입을 크게 견인했다. 특히 첫 비행에 나선 신입 승무원을 응원하기 위해 부모님이 깜짝 등장하는 장면이 감동을 전하며 큰 호응을 얻었고, 평균 한 달 구독자 증가 수의 70% 이상이 단 3일 만에 몰리는 성과를 냈다.
에어부산은 유튜브 구독자 20만명 달성을 기념해 다양한 고객 혜택도 마련했다. 오는 12월 22일 오전 11시부터 31일까지 에어부산 홈페이지와 웹·앱을 통해 예약하는 승객을 대상으로 국제선 항공권 2만원 할인 등 총 4000매의 쿠폰을 제공한다.
또 같은 기간 유튜브 채널에서는 경품 추첨 이벤트를 진행한다. 커뮤니티 게시글에 댓글을 남긴 구독자 중 추첨을 통해 ▲에어부산 국제선 왕복 항공권 10매 ▲국내선 왕복 항공권 10매 ▲에부＆러부리 봉제 인형 10세트 ▲에어부산 옥스퍼드 블록 20개를 증정한다.
이벤트 관련 자세한 내용은 에어부산 홈페이지나 모바일 웹·앱에서 확인할 수 있다.
에어부산 관계자는 "유튜브 채널을 통해 고객과 더욱 가까이 소통하며 항공에 대한 궁금증과 다양한 경험을 공유할 수 있어 기쁘다"며 "참신하고 진정성 있는 콘텐츠로 고객에게 즐거움과 유익한 정보를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
에어부산 유튜브 채널은 지난해 3월 국내 LCC 최초로 구독자 10만명을 돌파하며 실버버튼을 획득했다.
