코끼리무리도 달려오는 열차 앞에선…철로 건너다 7마리 폐사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

열차 5량 탈선했지만 인명피해 없어

인도 북동부 아삼주에서 열차가 철로를 건너는 코끼리 떼와 충돌하는 사고가 발생해 코끼리 7마리가 폐사했다.

연합뉴스는 21일(현지시간) 아삼주 경찰을 인용해 전날 오전 아삼주 주도 구와하티에서 남동쪽으로 약 125㎞ 떨어진 한 철로에서 열차가 코끼리 떼와 충돌하는 사고가 발생했다고 보도했다.

샤르마는 이 사고로 열차 객차 5량과 기관차가 탈선했지만 인명 피해는 없었다고 말했다. 수의사들은 죽은 코끼리들을 부검했으며, 이 코끼리들은 20일 오후 매장될 예정이다.

지난 20일(현지시간) 인도 북동부 아삼주에서 열차가 코끼리 떼와 충돌해 코끼리 7마리가 폐사한 현장. 연합뉴스

AD

사고 현장은 아삼주 주도 구와하티에서 남동쪽으로 약 125㎞ 떨어진 숲이 우거진 지역이다. 아삼주 철로에는 코끼리가 자주 출몰하지만, 인도 철도청은 성명을 통해 사고 지점은 코끼리들의 이동 통로로 지정된 곳은 아니라고 밝혔다.

사고 이후 철도 당국은 탈선한 객차의 승객 약 200명을 다른 열차에 태워 이동시킨 뒤 철로 복구 작업을 진행했다. 미얀마와 국경을 접하고 있는 미조람주의 사이랑을 출발한 라지하니 익스프레스 열차는 650명의 승객을 태우고 수도 뉴델리로 향하던 중 코끼리와 충돌했다.

철도 당국은 코끼리가 자주 지나가는 구간을 코끼리 통로로 지정해 운행 속도를 제한하고 있지만, 사고가 난 곳은 코끼리 통로가 마련돼 있지 않았던 것으로 알려졌다.

사고가 난 아삼주는 야생 코끼리 약 7000마리가 서식하고 있어 열차가 야생 코끼리를 치는 일이 종종 일어나곤 한다. 2020년 이후 인도 전역에서 최소 12마리의 코끼리가 과속 열차에 치여 목숨을 잃었다.





AD

앞서 인도에서는 지난 2022년에는 20여 마리의 코끼리가 사람들이 담근 술을 훔쳐 마시고 만취해 쓰러지는 일이 발생했다. 코끼리들은 사람들이 깨워도 일어나지 못할 정도로 만취해 깊은 잠에 빠졌다가 나중에 지역 야생동물관리국 사람들이 북을 치자 잠에서 깨 숲속으로 돌아갔다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>