경기도 반려마루, 입양 가족과 함께한 ‘홈커밍데이’ 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"너는 내 운명" 경기도 반려마루 여주

유기견 입양 가족 200여 명과 연말 축제 개최

경기도는 지난 20일 반려동물복합문화공간인 반려마루 여주에서 반려동물 입양가족들과 함께하는 연말 모임인 '홈커밍데이(부제: 너는, 내 운명)'를 열었다.

홈커밍데이 반려견 패션쇼. 경기도 제공

AD

반려마루 홈커밍데이는 입양가족 간의 교류와 소통을 통해 따뜻한 반려 공동체를 형성하고, 책임 있는 반려문화 확산에 기여하기 위해 마련됐다.

이번 홈커밍데이는 반려마루 여주에서 입양한 반려견과 가족 200여명이 참석했으며, 경기라이브 유튜브 생중계도 동시에 진행됐다. 장소 제한으로 참여하지 못한 450여 입양가족들도 온라인 채널을 통해 이야기를 공유하고 댓글과 이벤트 참여로 반려가족 간 유대감을 강화하는 계기를 만들었다.

세부 프로그램으로는 입양 경험을 공유하는 입양 후기 공모전 '너는 내 운명', 반려견과 보호자가 함께 런웨이를 걷는 반려견 패션쇼 '너는 내 자랑', 반려동물의 건강한 삶을 주제로 전문가와 이야기를 나누는 토크콘서트, 이외에도 반려마루 독댄스 시범, 발 도장 방명록 작성, 즉석 사진 스튜디오 운영 등 다양하고 풍성한 체험으로 구성해 진행됐다.

이강영 경기도 축산동물복지국장은 "반려마루 입양가족들이 서로의 이야기에 공감하고 따뜻한 연대를 느낄 수 있는 화합의 자리였다"며, "경기도는 입양가족, 자원봉사자, 교육참여자 등과 함께하는 다양한 프로그램으로 올바른 반려문화를 이끌어 나가겠다"고 말했다.





AD

한편, 올 한 해 동안 경기도 반려마루 여주에서는 265마리의 유기동물이 새로운 반려가족을 만나 입양됐다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>