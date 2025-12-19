'착공 9년만' 새울 원전 3호기, 운영허가 불발…원안위, 재논의키로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원안위원, 추가 자료 요청…30일 재상정

탈원전 공론화 등 영향 수차례 공사 멈춰

새울원자력발전소 전경. 한국수력원자력

울산 울주군에 있는 새울 원자력발전소 3호기(구 신고리 5호기)의 운영 허가 안건이 착공 9년 만에 원자력안전위원회 심의 안건에 올랐지만 심의가 보류됐다.

원안위는 19일 227회 회의를 열고 한국수력원자력이 신청한 새울 3호기 운영 허가(안)에 대해 심의를 착수해 한국원자력안전기술원(KINS)의 심사 및 검사 결과를 보고 받았다.

하지만 원안위는 이날 결론을 내리지 못하고 사고관리계획서의 구체적인 사고 경위 및 평가 결과 등 원안 위원들이 요청한 자료들을 보완하여 추후 재상정하기로 했다. 원안 위원들은 피동촉매형 수소재결합기(PAR) 관련 해석, 항공기 충돌 설계에 대한 해외 현황 등에 대한 자료를 요청했다.

원안위 차기 회의는 이달 30일 열릴 예정이다.

2016년 6월 착공을 시작한 새울 3호기는 한국형 원전(APR1400)으로 발전 용량은 1400㎿급이다. 한수원은 지난 2020년 8월 5일 쌍둥이 원전인 새울 4호기와 함께 운영 허가를 신청했다. 새울 3, 4호기는 당초 신고리 5, 6호였지만 발전소 본부 명칭과 통일을 위해 2022년 새울 3, 4호기로 변경됐다.

KINS는 2022년 3월 운영 허가 심사에 착수해 3년 9개월 만에 심사를 받게 됐다. KINS는 올해 11월까지 사용전 검사 및 심사를 거쳤다. 이에 대해 원자력안전전문위원회는 올해 12월까지 총 10차례에 걸쳐 사전검토를 실시했다.

새울 3호기는 2008년 12월 확정된 제4차 전력수급기본계획에 포함되면서 건설이 추진됐다. 두산에너빌리티가 원자로와 터빈 발전기를 공급했으며 삼성물산, 두산에너빌리티, 한화오션이 주설비 시공을 맡았다.

새울 3호기는 문재인 정부의 탈원전 정책과 경주 지진 등으로 수차례 공사가 멈춰서는 등 우여곡절을 겪었다.

문재인 전 대통령은 2017년 6월 고리원전 1호기 영구정지 기념행사에서 원전 정책을 전면 재검토하겠다며 새울 3, 4호기에 대해서도 사회적 합의를 도출하겠다고 밝혔다. 이에 공론화위원회와 시민참여단이 구성돼 3개월간 숙의 과정을 거친 끝에 2017년 10월 새울 3, 4호기의 건설 재개가 결정됐다.

2021년 3월에는 경주 지진 발생 이후 내진 설계를 강화하면서 공가 시간이 연장됐다. 2022년에는 환경 관련법 개정에 따른 폐수 처리 설비 설계 변경으로 사업 기간이 확대됐다.

이에 따라 2014년 9월부터 127개월이었던 새울 3, 4호기의 총 사업 기간은 2026년 11월까지 148개월로 늘어났다.

한수원은 운영 허가를 받으면 연료를 장전한 후 6~8개월의 시운전을 실시한 후 내년 중순경 상업 운전에 들어갈 계획이었다.

한편, 새울 3호기는 항공기 테러에 대비해 설계를 바꾼 첫 원전으로 앞선 한국형 원전보다 벽체 15㎝ 늘어난 137㎝로 설계됐다. 원자로를 둘러싼 보조 건물은 30㎝ 더 두꺼워진 180㎝다.

또 사용 후 핵연료 저장 용량도 기존 원전의 3배인 60년 치로 늘려 설계수명 전체에 해당하는 양을 보관할 수 있는 크기로 만들었다.





새울 3호기는 오는 22일로 예정된 한빛 1호기의 운영 중단 시기와 맞물려 관심을 모아왔다. 한수원은 한빛 1호기의 계속 운전을 신청했지만 현재 9기의 계속운전 심사가 몰려 있어 이른 시일 내에 결론을 내기 어려운 실정이다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

