코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수

코스피는 0.8% 올라

19일 장중 코스닥 지수가 2%대 상승하면서 920선에 도달했다. 외국인과 기관의 양매수가 지수를 끌어올린 것으로 보인다.

이날 오후 2시9분 기준 코스닥은 전날 대비 2.06% 오른 919.86을 기록했다. 장중 한때 922.10까지 오르기도 했다. 지난달 28일 이후 장중 가장 큰 폭으로 상승했다.

외국인과 기관의 양매수가 상승세를 이끈 것으로 풀이된다. 이들은 각각 1408억원, 1987억원씩 순매수했다. 개인만 3119억원을 순매도했다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 상승세다. 삼천당제약(7.1%), 알테오젠(4.7%), 리가켐바이오(4.2%), 레인보우로보틱스(3.9%), 에이비엘바이오(3.2%), 펩트론(2.5%), 에코프로비엠(1.4%) 등 1% 넘게 오른 종목도 다수였다. 에임드바이오(-1.5%), 에코프로(-1.1%)만 내렸다.

반면 코스피는 다소 주춤한 모습이다. 이날 개장 당시에는 전날 대비 1.53% 이상 오르면서 4055.78을 기록했지만 시가가 곧 최고가가 됐다. 이날 오후 2시14분 기준 전날 대비 0.86% 오른 4029.17에 머물렀다.

외국인 수급도 3340억원 순매도를 기록했다. 개인도 1315억원을 순매도했다. 기관만 4546억원을 순매수했다.

시총 상위 10위 종목도 희비가 엇갈렸다. 한화에어로스페이스(6.1%), 두산에너빌리티(3.3%), HD현대중공업(3.1%), SK하이닉스(1.9%), 현대차(1.5%) 등은 1% 이상 올랐다. 반면 삼성전자(-1.0%), LG에너지솔루션(-0.6%), 삼성바이오로직스(-0.5%) 등은 떨어졌다.





업계에서는 코스닥이 코스피 대비 연말에 강한 흐름을 보였다는 시각도 있다. 상대적으로 배당수익률이 낮기 때문에 배당락 영향이 적고, 대주주 지정을 회피하기 위해 매도했던 투자자들이 배당락 이후 매수세로 돌아서기 때문이라는 분석이다.

연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

