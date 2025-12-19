가평군, 지방살리기 상생 자매결연 우수사례 최우수상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특별교부세 1억5000만원 확보

지역경제 활성화 동력 마련

경기 가평군은 행정안전부가 최근 주관한 2025년 지방살리기 상생 자매결연 우수사례 발표 심사에서 '최우수상'을 수상하고 특별교부세 1억5000만원을 확보했다고 19일 밝혔다.

서태원 가평군수가 2025년 지방살리기 상생 자매결연 우수사례 발표 심사에서 '최우수상'을 수상하고 있다. 가평군 제공

이번 수상은 주민·공공기관·중앙부처·지자체가 함께 참여하는 상생소비 기반의 지역활력 네트워크 구축 사례에서 높은 평가를 받은 결과로, 침체된 지역경제에 활력을 불어넣은 모범사례로 인정받았다.

가평군은 그동안 행정안전부(자치혁신실)를 비롯한 중앙부처 및 공공기관과의 자매결연을 지속적으로 추진해 왔다. 이를 통해 공공기관 직원들의 가평 방문, 지역 전통시장 연계, 관광·문화프로그램 운영, 사회공헌 활동 연계 등으로 체류형·참여형 상생소비 모델을 구축했다.

특히 행정안전부와의 자매결연을 시작으로 소상공인시장진흥공단 서울지역본부, 식품안전정보원 등과의 협력을 확대하며 지역 상권과 주민이 체감할 수 있는 성과를 창출한 점이 심사 과정에서 높게 평가됐다.





가평군 관계자는 "이번 최우수상 수상은 가평군은 물론, 행정안전부를 비롯한 중앙정부와 각 공공기관, 그리고 적극적으로 참여해 주신 군민 여러분이 함께 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 상생과 협력을 기반으로 지속 가능한 지역경제 모델을 더욱 확대해 군민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

