강원도교육청, 2025 강원 디지털과학교육 성과공유회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장의 경험과 성과를 함께 나누는 과학·정보교육 공유의 장

강원특별자치도교육청은 19일 원주 인터불고호텔에서 도내 초·중·고 교원 및 교육전문직원 등 300여 명이 참석한 가운데 '2025 강원 디지털과학교육 성과공유회'를 개최했다.

강원도교육청 전경.

AD

이번 성과공유회는 2025년 한 해 동안 추진된 과학·정보교육의 주요 성과를 공유하고 2026년 사업 추진 방향을 함께 모색하기 위해 마련되었다.

특히, 기존의 발표 중심 운영에서 벗어나 소그룹 연수와 네트워킹 프로그램을 새롭게 도입함으로써 학교 현장의 실천적 경험과 교육 성과를 함께 나누는 공유 중심의 행사로 한 단계 발전시켰다는 점에서 의미를 더했다.

행사는 △2025년 디지털과학교육 종합성과 발표 △디지털 과학·정보교육의 미래를 주제로 한 기조강연 △2026년 디지털과학교육 사업계획 안내 △과학·정보 사업별 소그룹 연수와 교원 간 네트워킹 △주요 사업 우수사례 발표 등으로 구성됐다.

참가자들은 포스터 전시, 수업사례 공유, 아이로 체험 등 다양한 참여형 프로그램을 통해 교육 경험과 노하우를 교류하고, 실질적이고 의미 있는 전문성 향상의 시간을 가졌다.





AD

박성관 미래교육과장은 "이번 성과공유회는 '공유'라는 핵심 가치 아래 교사들이 교육 현장의 실제 경험과 전문지식을 교류·확산하는 의미 있는 플랫폼이 되었다"며 "앞으로도 도교육청은 디지털 전환 시대에 발맞춰 학교 현장의 실천적 사례가 교육정책으로 이어지는 선순환 구조를 강화하고, 교원 중심의 미래교육 생태계를 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>